Göztepe Fenerbahçe maç özeti ve golleri! Fener İzmir’de 3 puanı kaptı!

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. İki kez penaltı düdüğünün çalındığı maçta Fenerbahçe’nin golleri Sosa, Serdar Aziz ve Pelkas’tan geldi. Göztepe’nin iki golünü de Guilherme kaydetti. Göztepe Fenerbahçe maçından önemli dakikaların yer aldığı özet ve golleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte karşılaşmanın özeti ve önemli anları…

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

Fenerbahçe deplasmanda aldığı galibiyet ile 11 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Göztepe ise 6 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Pazar günü sahasında Trabzonspor ile; sarı-kırmızılılar ise Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

1′ Karşılaşma Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.

3′ Caner'in sol kanattan yaptığı ortada Göztepe savunmasının ters vuruşunda kaleci İrfan Can topu kontrol etmeyi başardı.

24′ Ozan'ın orta yapmak istediği top Poko'nun eline çarpınca hakem VAR'dan izleyerek Fenerbahçe lehine penaltı verdi.

GOL! 27′ Penaltıda topuna başına geçen Jose Sosa, Fenerbahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

33′ Bu kez penaltıyı kazanan takım Göztepe oldu! Serdar Aziz'in müdahalesi sonrasında Tripic yerde kaldı.

GOL! 34′ Göztepe, Guilherme'nin penaltısıyla 1-1'lik beraberliği yakaladı.

GOL! 43′ Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Caner'in köşe vuruşundan yaptığı ortaya altı pas üzerinden kafa vuruşu yapan Serdar Aziz, takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Foto: DepoPhotos

Mücadelenin ikinci yarısına Göztepe başladı.

50′ Fenerbahçe 3. gole çok yaklaştı. Sosa'nın savunmasının arkasına attığı şık pasta Samatta topla buluştu, Tanzanyalı forvet müsait pozisyonda şutunu çekti, kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

GOL! 51′ Ozan'ın arka direğe yaptığı ortada yeni transfer Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmadan seken top filelere gitti. Fenerbahçe skoru 3-1'e getirdi.

GOL! 63 Göztepe'de Halil'in çizgiden çıkardığı pasta Altay'ın müdahalesi yetersiz olunca arka direkteki Guilherme topu filelere gönderdi: 3-2.