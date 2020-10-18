File derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 10’uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, kendi sahasında Galatasaray HDI Sigorta’yı 26-24, 25-16, 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve ligdeki 8. galibiyetine uzandı. Sarı-kırmızılı takım ise 5. yenilgisini tattı.

Sarı lacivertli ekipte kaptan Eda Erdem Dündar ile Kübalı smaçör Melissa Vargas kaydettikleri 15´er sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; Galatasaray HDI Sigorta’dan Olesia Rykhliuk 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu´nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Metin Sipahioğlu ve İlker Dinçay ile 75 yıllık Yüksek Divan Kurulu Üyesi 95 yaşındaki Turan Demirel de takip etti.

Günün diğer maçlarında ise alınan skorlar şu şekilde:

PTT – Karayolları: 3-1 (20-25 / 25-14 / 25-22 / 25-19)

Beylikdüzü Voleybol – Kuzeyboru: 0-3 (18-25 / 13-25 / 18-25)

Sistem9 Yeşilyurt – İlbank: 3-1 (25-19 / 19-25 / 25-19 / 25-14)

Sarıyer Belediyesi – Çan Gençlik Kale Spor: 3-1 (21-25 / 25-22 / 25-18 / 25-22)

Nilüfer Belediyesi – Aydın Büyükşehir Belediye: 3-1 (25-19 / 25-18 / 17-25 / 30-28)

Eczacıbaşı VitrA – Türk Hava Yolları: 3-0 (25-19 / 25-17 / 25-13)