Diego Maradona: ‘Peronistim ve daima öyle kalacağım’

Arjantin’in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona, ‘Peronist Sadakat Günü’ kutlamalarının yıldönümünde yaptığı paylaşımla ülke hükümetine açık bir destek mesajı yayınladı. Maradona Peronist olduğunu ve her zaman öyle kalacağını ifade etti.

Arjantin’deki ‘Peronist’ hareketin öncüsü olan Juan Domingo Peron’un, Arjantin bayrağı yanında sağ elini kaldırarak durduğu klasik poza benzer bir fotoğrafını paylaşan Maradona kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Efsane isim, “Beni sevmeyenler Arjantin’i yöneten tüm siyasi partileri desteklediğimi söyleyip duruyor. Peronist olduğumu, radikal olduğumu ve neoliberal olduğumu söylüyorlar. Gerçek şu ki; DAİMA onları destekledim. Ülkemi kim yönetirse yönetsin” ifadelerini kullandı.

Arjantin’in Gimnasia Plata takımını çalıştıran Maradona, “Babam bir Peronistti, yaşlı kadınım Evita’ya (Peron’un ikinci eşi Eva Peron) bayılıyordu. Ve ben de daima Peronist oldum, her zaman öyle olacağım. Bu bir sorun olmamalı. Sorun bize dayattıkları hoşgörüsüzlük” dedi.

‘Peronist Sadakat Günü’ için iyi dileklerde bulunan Maradona, partinin mevcut liderlerine olan desteğini de ifade ederken, Arjantin halkını inançlarına olan tutkularını saygı ile devam ettirmeye davet etti.

Arjantin halkının çok sevdiği Eva Peron, İspanyolca ‘Küçük Eva’ anlamına gelen Evita lakabıyla biliniyordu.

Diego Armando Maradona, 2008 yılında o dönemde iktidarda olan Peronist Parti’ye üye olmuştu. Sol görüşlü fikirlerini açıklamaktan hiçbir zaman çekinmeyen Maradona, Venezuela’nın Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve Küba’nın eski lideri Fidel Castro ile yakın dostlukları bulunuyordu.

Arjantin'de siyasi hakimiyeti bulunan Peronist Parti, 1945'te Juan Domingo Peron tarafından kuruldu. Peron, 1946-1955 arasında ve 1973-1974 yıllarında devlet başkanlığı yaptı.

PERONİZM NEDİR?

Peronizm, Arjantin’de 1946-1955 arasında ve 1973-1974’te devlet başkanlığı görevinde bulunan Juan Peron’un politikalarına verilen ad. Bu politikayı savunanlara peronist denmektedir. Juan Peron devlet başkanlığı döneminde kentlerdeki sanayi işçileri ve sendikaları yanı sıra alt ve orta sınıflar ile sanayicilerin de desteğini kazandı. 1955’te, General Aramburu önderliğindeki bir askeri darbeyle devrilerek sürgüne gönderilmesine karşın, Adaletçi Milliyetçi Hareket adı altında toplanan peronistler 1973’teki askeri yönetimin izin verdiği ilk genel seçimlerde büyük bir zafer kazandılar. Sürgünden dönerek başkanlığı üstlenen Peron’un kısa süre sonra ölmesi üzerine yerine karısı İsabel Peron geçti. Bu dönemde peronistlerin sağ ve sol kanatları arasında şiddetli çatışmalar baş gösterdi. Kirli Savaş döneminde pek çok peronist kolluk kuvvetleri tarafından öldürüldü. Peronistler 1983 başkanlık seçimlerinde başarılı olamadılarsa da 1989’da Peronistlerin adayı Carlos Menem başkanlığa seçildi. Son olarak 2019’da yapılan seçimde Peronist aday Alberto Fernandez, ilk turda oyların yüzde 48’ini alarak Arjantin Devlet Başkanı seçildi. (Kaynak: Viki)

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