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Sözcü

MAÇ SONUCU | Göztepe 2-3 Fenerbahçe

Yenilgisiz takımların mücadelesinde unvanını bırakan Göztepe oldu. Fenerbahçe, deplasmanda İzmir ekibini 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karagümrük maçında penaltıya engel olan Altay bu maçta da sahneye 90. dakikada çıktı. Kritik vuruşu kurtaran Altay, takımının 3 puan almasını sağladı.

18:15 -
Haberler Fenerbahçe
MAÇ SONUCU | Göztepe 2-3 Fenerbahçe

Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazanarak yenilmezliğini sürdürdü. Göztepe ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe 11 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Göztepe 6 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Pazar günü sahasında Trabzonspor ile; sarı-kırmızılılar ise Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

VAR KONTROLÜ PENALTI GETİRDİ

23. dakikada Ozan Tufan’ın ortasında top Poko’nun eline çarpınca sarı-lacivertli futbolcu hakeme itiraz etti. Atilla Karaoğlan, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Sosa, takımını 1-0 öne geçirdi.

Göztepe beraberliği 33. dakikada buldu. Serdar Aziz’in Tripic’e yaptığı faul sonrasında hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Guilherme, Altay’ın uzandığı köşeden topu filelere göndermeyi başardı.

SERDAR AZİZ ÖNE GEÇİRDİ

Penaltıya sebebiyet veren Serdar Aziz, 10 dakika sonra takımını öne geçirmeyi başardı. Caner’in ortasında altı pas üzerinden yükselen Serdar, kafa vuruşuyla kaleci İrfan Can’ı çaresiz bıraktı: 2-1.

YENİ TRANSFER PELKAS GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe’nin formda isimlerinden Ozan Tufan, takip ettiği topta ceza sahasına girer girmez arka direkteki Pelkas’ı iyi gördü. Yunan futbolcu, kafa vuruşunda defans da çarpan topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe formasıyla ilk maçında ilk golünü kaydetti: 3-1.

BİR KEZ DAHA GUILHERME

Skorda iki farklı geriye düşen Göztepe pes etmedi. 63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Halil Akbunar, kaleye paralel gönderdiği pasta Altay’ın müdahalesinin de yetersiz olmasıyla topu Guilherme’ye aktardı. Brezilyalı futbolcu hem takımının hem kendisinin ikinci golünü atarak skoru 3-2 yaptı.

  • GÖZTEPE 2-3 FENERBAHÇE
  • GOL! 63 Göztepe’deHalil’in çizgiden çıkardığı pasta Altay’ın müdahalesi yetersiz olunca arka direkteki Guilherme topu filelere gönderdi: 3-2.
  • GOL! 51′ Ozan’ın arka direğe yaptığı ortada yeni transfer Pelkas’ın kafa vuruşunda savunmadan seken top filelere gitti. Fenerbahçe skoru 3-1’e getirdi.
  • 50′ Fenerbahçe 3. gole çok yaklaştı. Sosa’nın savunmasının arkasına attığı şık pasta Samatta topla buluştu, Tanzanyalı forvet müsait pozisyonda şutunu çekti, kaleci İrfan Can gole izin vermedi.
  • Mücadelenin ikinci yarısına Göztepe başladı.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
  • GOL! 43′ Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Caner’in köşe vuruşundan yaptığı ortaya altı pas üzerinden kafa vuruşu yapan Serdar Aziz, takımını 2-1 öne geçirdi.
  • GOL! 34′ Göztepe, Guilherme’nin penaltısıyla 1-1’lik beraberliği yakaladı.
  • 33′ Bu kez penaltıyı kazanan takım Göztepe oldu! Serdar Aziz’in müdahalesi sonrasında Tripic yerde kaldı.
  • GOL! 27′ Penaltıda topuna başına geçen Jose Sosa, Fenerbahçe’yi 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.
  • 24′ Ozan’ın orta yapmak istediği top Poko’nun eline çarpınca hakem VAR’dan izleyerek Fenerbahçe lehine penaltı verdi.
  • 3′ Caner’in sol kanattan yaptığı ortada Göztepe savunmasının ters vuruşunda kaleci İrfan Can topu kontrol etmeyi başardı.
  • 1′ Karşılaşma Fenerbahçe’nin vuruşuyla başladı.

 

 

Fenerbahçe göztepe süper lig
Son güncelleme: 21:00 18.10.2020