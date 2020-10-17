Visca yine boş geçmedi

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek 2020-2021 sezonunda ilk kez üç puanla tanışmış oldu. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, 32. dakikada İrfan Can Kahveci ve 54. dakikada Visca'dan geldi.
İstanbul ekibinin başarılı futbolcusu Edin Visca, bir Trabzonspor maçında daha skora katkı yapmayı başardı. Bosna-Hersekli oyuncunun, turuncu-lacivertlilerin Süper Lig’de mücadele etmeye başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana bordo-mavililere karşı oynanan 13 maçta atılan 20 golün 10'unda imzası var.
30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte Trabzon ağlarına 6 gol bırakırken, 4 de gol pası verdi.
Ayrıca Visca, bu akşam kaydettiği golle birlikte ilginç bir istatistiğin de sahibi oldu. Tecrübeli oyuncunun, ligde son üç sezonda da gol attığı tek takım Trabzonspor.
Visca, 2018-2019 sezonunda ikinci devrenin ilk maçında turuncu-lacivertli ekibin deplasmanda Trabzonspor’u 4-2 ile geçtiği müsabakada 1 golle ön plana çıkmıştı. Edin Visca, geride kalan sezonun 9. haftasında da 2-2 sona eren karşılaşmada da 1 gol kaydetti.