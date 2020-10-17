Virgil van Dijk için korkutan sakatlık! Pickford’ın sert hareketi…

İngiltere Premier Lig’de Everton ile Liverpool’u karşıya karşıya getiren Merseyside derbisinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.

VAR’DAN OFSAYT UYARISI GELDİ

Karşılaşmanın 10. dakikasında Everton kalecisi Jordan Pickford’un sert müdahalesi sonrası Virgil van Dijk penaltı bekledi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR’dan ofsayt uyarısı geldi.

Orta hakem pozisyonun başlangıcında Virgil van Dijk’ın ofsaytta olduğunu Liverpool’lu futbolculara anlatırken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini 11. dakikada Joe Gomez’e bıraktı. Pickford’ın yaptığı kontrolsüz ve sert hareket sosyal medyada taraftarlarında tepkisini çekti.

AKILLARA FERNANDO MUSLERA GELDİ

Virgil van Dijk’ın Everton derbisinde sakatlandığı bu pozisyonun ardından akıllara Fernando Muslera’nın Çaykur Rizespor maçındaki pozisyonu geldi. Yine bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Milan Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Pickford'ın yaptığını olacak iş değil. Ofsayt kararı çıkması net kırmızı kart ve penaltı olacak. Bir kaleci nasıl böyle gider anlamış değilim. Van Dijk'a da yazık etti. Bakalım kaç hafta uzak kalacak pic.twitter.com/FjODh5a3BE — Mustafa Zebel (@mzebel) October 17, 2020

Değişen elle oynama kuralı nedeniyle Van Dijk’ın pozisyonuna ofsayt çalınmış. Artık forma kolunun üst kısmıyla topla oynanabildiği için Van Dijk’a ofsayt verildi. Bu pozisyonun devamında Everton kalecisi, Van Dijk’ı biçti ceza sahasında. Ama VAR’dan çıkan karar ofsayt oldu. pic.twitter.com/xCNaxsAVbA — Rıdvan Aksu (@ridvanaksu) October 17, 2020

Van Dijk bu müdahale sonrası Ocak 2018’den beri ilk kez bir maçta yer alamayacak duruma geldi. Pickford ise devam ediyor Çünkü bir kaç saniye önce dirsek önde diye ofsayt kararı çıktı ! Futbolun kendisi VAR; ruhuna el Fatiha ! pic.twitter.com/e6eonGMM1F — ufuk kaan karacan (@ukaankaracan) October 17, 2020

Van Dijk’ın sağ dizi çok kötü esnedi gibi geldi. Maçtan çok onun muhtemel bir uzun vadeli sakatlık endişesi Liverpool taraftarı için daha önemli hale gelmiş olabilir. — Emre Özcan (@parmamaniac) October 17, 2020

Önce, Van Dijk’ın pozisyonu (penaltı); sonra gol pozisyonu… İkisinde de VAR hatalı. — Bilal (@BiIaIAksoy) October 17, 2020