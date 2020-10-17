Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1’den canlı yayımlanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Ligde 4 hafta sonunda sadece beş puan toplayabilen Trabzonspor'da zorlu mücadele öncesi eksikler can sıkıyor. Bordo mavili ekipte, kırmızı kart cezalısı Flavio'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak forma giyemeyecek. İki önemli hücum silahı Nwakaeme ile Ekuban’ın durumları ise maç saatinde belli olacak.

BAŞAKŞEHİR KÖTÜ GİDİŞE SON VERMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, bu sezon ligde galibiyet ile tanışamadı. Son şampiyon, cezalı olan İrfan Can Kahveci'nin geri döneceği karşılaşmada zorlu deplasmandan galibiyet çıkarmak istiyor.