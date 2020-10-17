F.Bahçe'nin patronu Ali Koç, taraftarın üzüntüsünden dertleniyor, takımı eski şaşaalı günlerine döndürmek istiyor. 18 yeni transfer yaptılar ve en önemlisi son iki sezonu unutturacak formülü de belirlemişler.

BAŞKAN, Türkiye'nin en zengini olunca gözler ister istemez 18 transfer yapan Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'a çevriliyor. Çarşamba günü kulübün resmi davetlisi olarak Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gittim. Başkan ve yöneticiler bizi ağırladı ve sorularımızı yanıtladı. Taraftarın üzüntüsünü kendisine dert eden, futbol takımını eski şaşaalı günlerine geri döndürme azminde ve transfer dönemi bitince rahatlamış bir başkan gördüm.

Gönderdiği oyuncuları için kötü konuşmayan, yeni transferler için “Ortak aklın ürünü” diyecek kadar mütevazı, “Deniz bitti” diyecek kadar da gerçekçi bir başkan…

‘OPERASYON' VURGUSU

ALİ Koç, kendisi ve Fenerbahçe üzerinden yapılan algı yönetimlerinden ise hayli dertli. “Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar' yaygarası yapılıyor” diyor. ‘Fenerbahçeli MHK', ‘Fenerasyon' algılarından ve medya gücünden bahsediyor. Haksız da değil başkan… Sosyal medyanın çok tehlikeli bir mecra olduğunun farkına varmış, ‘Zorlu' olayını hatırlatıyor. Limit konusu ile ilgili süreci tam anlatamadıkları için haysiyet cellatlarının fırsatı tepmediğini anlatıyor.

AİHM ASKIYA ALINMIŞ

SPOR kamuoyu Ali Koç'un ağzından yeni duysa da biz aylar öncesinde Fenerbahçe'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu yazmıştık. Durum değişmeseydi Fenerbahçe bırakın transfer yapmayı, elindeki oyuncuların yarısını göndermek zorunda kalacaktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecini şimdilik askıya almışlar. Başarısız geçen iki sezonu üç kriter ile aşacaklar: Strateji-Vizyon-Hedef.

KAMYON TERÖRÜ

TRAFİK canavarına bir sporcuyu kurban verince açıkçası bu ülkede ne zaman spora ve sporcuya değer verilecek diye düşünmeye başlıyorum. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde yaya ve bisiklet sürücülerinin geçiş üstünlüğü bulunmaktadır ama ülkemizde cezalar caydırıcı olmadığından sanırım bir kamyoncu gencecik bir bisikletçi kızımızın ölümüne neden oldu. Zeynep Aslan umarım trafik canavarına verdiğimiz son kurban olur.