Skandal olay sonrası Erman Kunter corona virüsüne yakalandı

Fransa Ligi’nde oynanan Cholet-Asvel arasında yaklaşık bir hafta önce oynanan karşılaşmada çok tartışılacak bir olay yaşanmıştı. Asvel’de oynayan Norris Cole’ün maçın başlamasına dakikalar kala corona virüsü testinin pozitif olduğu öğrenilmişti. Corona virüsüne yakalanmasına rağmen, ABD’li oyuncu sahada 40 saniye kalmıştı.

Isınma sırasında corona virüsü testinin pozitif olduğu haberi gelen Cole, ilk 5’ler belirlendiği için oynamak zorunda kalmıştı. Fransa Basketbol Ligi’ndeki kurallar gereği, ilk 5’te başlayacak oyuncuların bildirilmesinin ardından herhangi bir oyuncunun sahadan çıkmasına izin verilmediği için Asvel, Cole’ü oynatmak zorunda kalmıştı. Bu esnada maç topunu da tutan Cole, ASVEL teknik ekibi tarafından ilk fırsatta oyundan alınmıştı.

“NASIL BU KADAR SORUMSUZ OLUNUR”

Bu skandal olayın ardından Cholet’i çalıştıran Erman Kunter’in corona virüsü testinin pozitif olduğu haberi geldi. Erman Kunter’in semptom göstermediği, durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Erman Kunter’in kızı Roksan Kunter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyurdu. Roksan Kunter, paylaşımında “Geçen hafta Fransa liginde Cholet- Asvel maçında Asvel bile bile covid 19 testi pozitif çıkan Cole' u 40 saniye oynatmıştı. Bu sabah test olan babamın ve bir çok oyuncunun testi pozitif çıktı! Ne olacak şimdi! Çok üzgünüm, nasıl bu kadar sorumsuz olunur anlam veremiyorum” ifadelerini kullandı.

Babasının sağlık durumu hakkında da bilgi veren Roksan Kunter “Babamın Fransa'da bu sabah yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı! Çok şükür şuan semptom göstermiyor, sağlığı yerinde” yazdı.

Babamın Fransa'da bu sabah yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı! Çok şükür şuan semptom göstermiyor, sağlığı yerinde — roksan kunter özkan (@RoksanKunter) October 17, 2020