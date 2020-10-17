Nihat Özdemir: Transferin uzamasında herhangi bir neden göremedik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatayspor'da 17 futbolcu ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasından dolayı maçları ertelemek zorunda kaldıklarını dile getiren Özdemir, “Bu pandeminin sadece Türkiye'mizde değil tüm dünyada sporun üzerinde etkisi hepimiz tarafından bilinmekte. Biz 4 haftayı geride bıraktık ligde. Bu hafta beşinci haftayı oynuyoruz. Tabii bizi üzen şu anda en büyük olay Hatayspor'un maçlarını ertelememizdir. Hatay'da çok sayıda Covid-19 olayı çıktı hatta teknik direktörleri de pozitif. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Üzülerek maçlarını ertelemek zorunda kaldık. Neden üzülerek söylüyorum çünkü hepimizin bildiği gibi bizim 2020-2021 çok sıkışık bir sezon. 2021'in 16 Mayıs'ında bütün ligleri bitirmek istiyoruz. Çünkü hemen arkasından Avrupa Futbol Şampiyonası başlamakta. Bundan dolayı sıkışık bir takvim bizi bekliyor. Bir maçı ertelediğimiz zaman koyacağımız yer yok. Erteleme maçını oynatacağımız yer o kadar sıkışık ki bundan dolayı çok zorlanıyoruz. Bütün takımlardan hem Süper Lig hem 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, bu işe çok önem vermelerini istirham ediyorum. Bu takvim sıkışıklığından dolayı bütün oyuncularına ve teknik direktörlerine çok dikkat etsinler. Bakıyorum tabii bazı futbolcularımız kendi memleketlerine gitmişler milli maçlardan dolayı. Oradan gelenlerde pozitif neticeler çıktı. Bütün takımlara kendilerine, oyuncularına, teknik direktörlerine, çalışanlarına önem vermelerini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

TRANSFER DÖNEMİNİN UZAMASI

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaz transfer döneminin uzaması konusunda bazı takımların talepte bulunduğunu da vurgulayarak, şunları söyledi:

“Evet bize gerekli başvurular geldi. Ama bu yalnız TFF'nin vereceği bir karar değil. Bu FIFA ve UEFA nezdinde bazı izinleri almamız gerekiyor. Bunun yetişmesi mümkün değildi, ayrıca transferin uzamasında herhangi bir neden göremedik. Zaten uzun bir dönem vardı. Onu da takımlarımız gördüğümüz kadarıyla ihtiyaçları olan transferi yaptılar. Bu hafta da maçlarını oynuyorlar, kendilerine başarılar diliyorum.”

SEYİRCİ KAPASİTESİ ARTABİLİR

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla maçlarda tribünlere belli oranda seyirci alınması konusunda irtibat halinde olduklarına da değinen Nihat Özdemir, “Biliyoruz ki TFF bundan 1.5 ay evvel 1 Ekim'den itibaren locaların serbest ve seyircilerin de yüzde 30 kapasiteli kullanılması kararını aldık ve bunu ilan ettik. Fakat Kurban Bayramı'ndan sonra hepimizin bildiği gibi Covid'de bir artış oldu. Sağlık Bakanlığı haklı olarak Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle liglerin seyircisiz oynanması gerektiğini açıkladılar. Biz de federasyon olarak bu kararımızdan vazgeçtik. Bu hafta liglerimiz oynanıyor, orada da locaları olan takımların yüzde 50 kapasiteyle localarını kullanma kararını aldık. İnşallah en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini arttırarak uygulamaya çalışacağız” diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR’UN TARAFTAR BAŞVURUSU

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi, Sivasspor'un da UEFA Avrupa Ligi'nde sahalarında oynayacakları müsabakalara seyirci alınabilmesi için TFF'ye yazılı başvuru yaptıklarını belirten Başkan Özdemir, “Yalnız Göksel beyin değil, aynı zamanda Sivasspor'un da bize bir müracaatları var. Birisinin Şampiyonlar Ligi maçı var, birisinin de Avrupa Ligi maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında bu hafta salı günü Başakşehir, Leipzig'e gidecek ve seyircilerin iştirakiyle bir maç oynanacak. Haklı olarak kendilerinin 1 hafta sonra oynayacakları Paris Saint-Germain maçının seyircili olması gerektiğini bize ifade ettiler ve bir yazıyla müracaat ettiler. Aynı şekilde Sivas'ın da böyle bir talebi var. Bu hafta deplasmanda Villarreal ile oynuyor, sonra evinde oynayacak. Çok haklılar, kendilerini haklı görüyorum. Gerekli girişimlerde bulunduk. Hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bu dilekçelerini biz de kendi görüşlerimizi ilave ederek müracaat ettik. İnşallah ondan da salı veya Çarşamba günü bir netice elde edeceğimizi tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.