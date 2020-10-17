MAÇ SONUCU | Samsunspor 0-3 İstanbulspor

TFF 1. Lig’in 5. haftasında lider İstanbulspor, deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup ederek unvanını sürdürdü. Ev sahibi takım bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini alırken 8 puanda kalırken, konuk takım ise 12 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

40. dakikada Caner'in ortasında Nadir topu kafayla indirdi. 6 pas içerisinde yaşanan karambolde Burak'ın şutu İstanbulspor defansı tarafından uzaklaştırdı.

53. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Eduart’ın sert şutu filelerle buluştu. 0-1

57. dakikada ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eduart, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. 0-2

76. dakikada Kerem’in sol kanattan ortasına iyi yükselen Ahmethan’ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

85. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Savicevic’in şutunu kaleci Alperen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90. dakikada Eduart’ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Issah’a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-3

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat, Deniz Turgut, Bersan Duran

Yılport Samsunspor: Nurullah, Kerem Can, Yalçın, Yameogo, Caner, Muhsin (Savicevic dk. 49), İlyas (Enes dk. 71), Oğuz, Burak, Guido (Gyasi dk. 46), Nadir (Ahmethan dk. 46)

Yedekler: Furkan, Ercan, Erhan, Erkam

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

İstanbulspor: Alperen, Wellington, Mehmet Yeşil, Etoga, Ali Yaşar (Tayyip dk. 84), Eslem (Ali Dere dk. 71), Onur, Levent (Egehan dk. 90+1), Eduart, Papa Diouf (İbrahim dk. 84), Abazaj (Issah dk. 71)

Yedekler: Alp, Berkay, Emrecan, Uygar, Melih

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Eduart (dk. 53 ve 57), Issah (dk. 90) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Ali Yaşar (İstanbulspor)