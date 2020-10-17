MAÇ SONUCU | Real Madrid 0-1 Cadiz

İspanya La Liga’nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede sürpriz bir sonuç çıktı ve konuk takım, dev rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Ligin yeni ekibi olan Cadiz, 16. dakikada Anthony Lozano’nun attığı golle Real Madrid’i devirdi. Eski Beşiktaşlı Negredo, takımının tek golündeki asisti yapan isim oldu.

Zidane devre arasında dört oyuncu değişikliği yaparak ikinci yarıya başladı. Vazquez, Ramos, Modric ve Isco oyunan alınırken, yerlerine Asensio, Militao, Casemiro ve Valverde dahil oldu. Bu değişiklikler ikinci yarıda Real Madrid’in gol bulmasına yardımcı olamadı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik olan Real Madrid 10 puanda kalırken, Cadiz puanını 10’a yükseltti.

Gelecek hafta Real Madrid, Cumartesi günü El Clasico’da Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Cadiz ise Pazar günü sahasında Villarreal’i konuk edecek.