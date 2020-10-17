MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-3 Sivasspor

Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İç Anadolu derbisinde gülen taraf 3-1’lik skorla konuk takım oldu.

Lige Alanyaspor yenilgisiyle başladıktan sonra Sivasspor’u yenip, Ankaragücü ile berabere kalan Sivasspor, lig mücadelesinde galibiyete rahat uzandı.

Kayserispor 28. dakikada Ziya Erdal ile 1-0 öne geçerken, Kayserispor 52. dakikada Kanga ile 1-1’lik eşitliği yakaladı. 60. dakikada Erdoğan’ın şutunda topu sektiren Lung’un hatasını iyi takip eden Yatabare pozisyonu golle sonuçlandırıp takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

HAKEM SARI, VAR KIRMIZI DEDİ! SAPUNARU ATILDI

Kayserispor’un 36 yaşındaki tecrübeli savunmacısı Sapunaru, 75. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’a yaptığı sert faulun ardından kırmızı kart gördü.

Rakibinden özür dileyen Rumen oyuncu, hakem Halil Umut Meler’den sarı kart gördü. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Meler, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

Kayserisporlu oyuncu itiraz etmeden soyunma odasına gitti.

NOKTAYI FAJR KOYDU

Sivasspor’un yeni transferlerinden Faycal Fajr, 83. dakikada Kayode’nin pasında ceza sahası içerisinde şutun çekerek maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Konuk takım 90+7’de kazanılan penaltıda Yasin Öztekin ile skoru değiştiremedi. Yasin’in penaltısını kaleci Lung köşeyi doğru tahmin ederek gole engel oldu.

Gelecek haftayı BAY geçecek olan Kayserispor 6 puanda kalırken, Sivasspor 7 puana yükseldi. Yiğidolar gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir, Fernandes (Alibec dk. 67), Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo (İlhan Depe dk. 82), Ackah (Henrique dk. 46), Kanga, İlhan Parlak (Lennon dk. 67)

Yedekler: Doğan, Aziz Behich, Adem, Emre, Muğdat, Nurettin

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Camara, Ziya, Goiano, Caner, Cofie, Erdoğan (Yasin dk. 84), Hakan Arslan, Fajr, Gradel (Kayode dk. 67) (Claudemir dk. 90), Yatabare

Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Barış, Robin Yalçın, Felix, Kone,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Kanga (dk. 52) (Hes Kablo Kayserispor), Ziya (dk. 28), Yatabare (dk. 60), Fajr (dk. 83) (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı Kart: Sapunaru (dk. 75) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı Kartlar: Henrique, Campanharo, Lennon (Hes Kablo Kayserispor), Goiano, Fajr, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Gradel’in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Hakan Arslan’dan önce savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

13. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda Ackah gole giden topu çizgi önünden çıkardı.

15. dakikada Campanharo’nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi. Dönen topta Kanga’dan önce araya giren savunma tehlikeye uzaklaştırdı.

28. dakikada Gradel’in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Lung’tan döndü. Dönen topu takip eden Ziya’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

40. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan’ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.

52. dakikada topla buluşan Campanharo, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Yere düşen Campanharo topu Kanga’yla buluşturdu. Kanga’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

60. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Lung topu elinden sektirdi. Dönen topu takip eden Yatabare, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

66. dakikada Yasir’in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

75. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Sapunaru rakibini düşürdü. VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler, Sapunaru’ya kırmızı kart gösterdi.

78. dakikada Erdoğan sağ kanattan ceza sahasına çevirdi. Önüne gelen topa bekletmeden vuran Yatabare, meşin yuvarlağı üstten auta attı.

83. dakikada savunmanın hatasında araya giren Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu müsait durumdaki Fajr’a çıkardı. Fajr, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı. 1-3

85. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Hasan Hüseyin’in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+8. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Yasin’in vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.