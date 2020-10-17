MAÇ SONUCU | Crotone 1-1 Juventus

İtalya Serie A’nın 4. haftasında Juventus, Crotone ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Comunale Ezio Scida’da oynanan mücadele sonunda takımlar sahadan birer puanla ayrıldı: 1-1.

Ronaldo’nun corona virüsü testi pozitif çıkması nedeniyle forma giymediği maçta milli yıldızımız Merih Demiral 90 dakika boyunca görev aldı.

Crotone, 12. dakikada kazanılan penaltıda Simmy’nin golüyle 1-0 öne geçti. Juventus’un cevabı 21. dakikada Alvaro Morata ile oldu: 1-1. Golün asistini yeni transfer Chiesa yaptı.

Golün asistini yapan Chiesa 60. dakikada yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

76. dakikada Morata topu filelere gönderse de VAR’dan ofsayta takıldı.

Ligin yeni ekibi Crotone sezonun ilk puanını Juventus’tan alarak 1 puana yükseldi. Juventus ise 5 puanla haftayı tamamladı.

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