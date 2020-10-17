MAÇ SONUCU | Adanaspor 5-2 Altınordu

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, evinde Altınordu'yu konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 5-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla ev sahibi takım 9 puana yükselirken, İzmir temsilcisi 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan son çizgiye doğru ilerleyen Celil'in ortasında top ceza sahası sağ çaprazdaki Uğurcan’ın önünde kaldı. Uğurcan sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

19. dakikada sol taraftar Canberk’in taç atışı sonrası topla buluşan Rayan, ceza sahasına pasını gönderdi. Meşin yuvarlağı önüne alan Celil, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil’in vuruşunda kaleci Erhan’dan seken topu önünde bulan Ozegovic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

77. dakikada Altınordu'nun serbest vuruşunu kullanan Muhammed'in ortasında Enis kafayla topu filelere yolladı. 3-1

82. dakikada Adanaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Tevfik, kaleye sert bir vuruş yaptı ve top savunmadan sekerek filelere gitti. 4-1

90+1. dakikada rakip savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı topu önünde bulan Ergin Keleş, ceza sahasına kadar sürdüğü topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 5-1

90+2. dakikada Altınordu'da topu önünde bulan Ahmet Dereli, sol çaprazdan kaleye doğru vuruş yaptı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Cemil Tunç

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren (Ergin dk. 67), Canberk, Furkan, Uğurcan (Ahmet dk. 85), Eren, Tevfik, Celil (Atalay dk. 66), Rayan (Ömer dk. 55), Ozegovic (Berkan dk. 85)

Yedekler: Burak, Hakan, İsmail

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Altınordu: Erhan, Sinan, Kahraman, Alper, Ufuk, Furkan (Muzaffer dk. 46), Ogulcan, Burak (Muhammed dk. 46), Ahmet İlhan (Yiğit dk. 88), Metehan (Enis dk. 64), Hüsamettin (Ahmet dk. 46)

Yedekler: Mertcan, Muhammed, Hüseyin, Birhan, Yusuf, Rahmi, Enis

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Uğurcan (dk. 7), Celil (dk. 18), Ozegovic (dk. 47), Tevfik (dk. 82), Ergin (dk. 90+1) (Adanaspor), Enis (dk. 77), Ahmet (dk. 90+2) (Altınordu)

Sarı kartlar: Ahmet, Canberk (Adanaspor), Oğulcan, Ahmet, Muzaffer (Altınordu)