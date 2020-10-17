Eczacıbaşı Kaptanı Simge Şebnem Aköz: İçinizdeki gücün farkına varın

ÖZEL RÖPORTAJ: MESUT YILDIRIM | 1991'DE Samsun'da doğdu. Voleybola 7 yaşında başladı. Türk voleybolunun kilometre taşlarından Eczacıbaşı VitrA'ya 2016'da katıldı, 2019'dan beri takım kaptanı… A Milli Takım'ın da dünya çapındaki yıldızlarından. 2019 Avrupa Şampiyonası, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde rüya takımlara girip ‘en iyi libero' seçildi. Simge Şebnem Aköz, SÖZCÜ HaftaSonu'na konuk oldu…

– PANDEMi sonrası geri dönüş zor oldu mu?

HERKES gibi biz de evlerimize çekildik. Kendi düzenimizin dışına çıkmak her açıdan zor oldu. Fakat, kendimizi her daim hazırda tutmak zorunda olduğumuzun da bilincindeydik. Evde olduğumuz sürede antrenmanlarımızı yapmaya devam ettik. Bu sezon takım çalışmalarına da erkenden başladık. İlk maça çıktığımızda voleybolu ne kadar çok özlediğimin farkına yeniden varmıştım.

– MAÇLARA konsantre olmak zor mu?

Çekinceler oluyor mu? HAZIRLANAN plan ve programlara uyduğumuz sürece eksiklerimiz çok olmuyor. Tabii ki her zamanki düzen içerisinde olmamak sıkıntılar yaratabiliyor. Ama antrenmanlarımıza erkenden başlayarak takım uyumunu yakaladık. Artık hijyen ve sağlık kurallarına fazlasıyla dikkat ediyoruz. Kendimizi koruduğumuzu bilmek konsantrasyon sorunu yaratmıyor.

– SÜREKLI seyircisiz oynamak nasıl?

HiÇ alışık olmadığımız bir durum. Tribünler boş olduğunda heyecan da azalıyor. Fakat pandemiden dolayı bunları yaşamak zorundayız. Öncelik her zaman sağlık olmalı. Bu süreçte internet üzerinden taraftarlarımız bizleri desteklemeye devam etti. Özellikle sosyal medyada hakkımızda yazılan yorumları gördükçe mutlu oluyoruz. Biz de elimizden geldiğince onları mutlu etmeye çalışıyoruz.

– YENi sezon yeni takım. Voleybolseverler nasıl bir Eczacıbaşı izleyecek?

DAHA genç bir takım olduk. Hırslı, dinamik ve gelişime açık bir ekibiz. Bu sayede ve yakaladığımız uyumla güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Her maç elimizden geldiğince güzel bir mücadele sahaya koyuyoruz. Voleybolseverlere de seyir zevki yüksek maçlar izleteceğiz.

-KADIN voleybolu Türkiye'nin en başarılı branşı. Nedir sırrı?

BU aslında sır değil! Türkiye'de birçok başarılı kadın var. Önemli olan içimizdeki gücün farkına varabilmek. Voleybolda nesilden nesile geçen bir çalışma azmi var. Bizden önceki ablalarımızı örnek alarak, onlar gibi olma isteğiyle çalışıyoruz. Bu sayede başarıya ulaşma yolunda gerekli azmi ve motivasyonu sağlıyoruz. Umarım bizler de diğer kız çocuklarına ilham oluruz.

– LiBERO oynamanın avantajları, dezavantajları?

TEKNİK açıdan baktığımızda defansım ve servis karşılamam daha iyi olduğundan libero olmam benim için bir avantaj. Takımda herkes sayı alabiliyor, sayı almanın sevinci ayrı yaşanıyor ama liberolar genellikle sayı almadığı için buna dezavantaj diyebiliriz.

– SiMGE en çok neyi sever, neden nefret eder?

İŞİMDEN dolayı sosyal hayatıma çok vakit ayıramıyorum. Bu yüzden arkadaşlarımla takılmayı çok severim.

– VOLEYBOLCU olmasaydın ne olurdun?

İNSANLARLA olan iletişimimin kuvvetli olduğuna inanıyorum. O yüzden psikologluğu hep kendime yakın görmüşümdür.

-EV işleri, yemek yapmak?

YOĞUN antrenman ve maç hayatım olduğu için ev işleriyle uğraşmaya veya yemek yapmaya pek vaktim kalmıyor. Yine de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum.

-EN çok sevindiren an ve en çok üzen an?

TOKYO Olimpiyatları'na gidiş biletimizi aldığımız an en mutlu anım olabilir. Olimpiyatların ertelenmesi ise çok üzdü.

– OLANAĞIN olsa, en çok kiminle tanışmak isterdin?

KOBE Bryant ile. Ölümü beni derinden üzdü. Onun gibi yetenekli bir sporcuyla diyalog kurabilmeyi çok isterdim.

ECZACIBAŞI ÇOK FARKLI

“ECZACIBAŞI'NA ilk geldiğimde, kendimi nasıl geliştiririm ve takıma nasıl katkı sağlayabilirim sorularıyla çalışmalarımı yapıyordum. Eczacıbaşı, bir aile gibi. Adapte olmam, her sezon yeni takım arkadaşlarımızla uyum sağlamam hiç zor olmadı. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum ve kaptanlık sırasının bana gelmesinden dolayı çok farklı duygular yaşıyorum. Bu, benim için çok gurur verici bir şey.”

DAHA ÇOK DESTEĞİ HAK EDİYORUZ

VOLEYBOLUN Türkiye'de veya dünyada yeteri kadar ilgi gördüğünü düşünmüyorum. İtalya, Polonya gibi ülkeler voleybola çok önem veriyor. Ama ne yazık ki çoğu ülkede ilk sıraya konulan branşlarda voleybol yok. Ülkemizin adını uluslararası alanlarda en çok duyuran spor branşı voleybol. Daha çok desteği hak ettiğimizi düşünüyorum.

SİMGE’NİN

En son okuduğu kitap: Huzursuzluk – Zülfü Livaneli.

En son izlediği dizi: Line Of Duty.

Favori aktörleri: Haluk Bilginer, Mehmet Günsür, Uğur Yücel.

En nefret ettiği şey: Mantar.

En iyi 6'sı: Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic, Eda Erdem Dündar, Thaisa Daher, Zhu Ting, Francesca Piccinini.