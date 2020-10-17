Dev maçta gülen Manchester City

Premier Lig’in 5. haftasında Manchester City, sahasında konuk ettiği Arsenal’i mağlup etti. Karşılaşmanın 23. dakikasında Raheem Sterling’in golüyle öne geçen Manchester City, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Manchester City, bu galibiyetle 4 maç sonunda puanını 7’ya yükseltti. Arsenal ise 5 maç sonunda 9 puanda kaldı.

AGUERO’NUN HAREKETİ DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 42. dakikasında Manchester City’nin yıldız forveti Sergio Aguero, yardımcı hakeme yaptığı hareketle geceye damga vurdu.

Bir pozisyonda taç atışını Arsenal’e veren maçın yardımcı hakemi Sian Massey-Ellis, hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Kararı beğenmeyen Agüero, hakemin ensesine doğru sert bir hareket yaptı. Massey-Ellis, kendisini geri çekerek Agüero’nun hareketinden kurtuldu. Agüero, yaptığı hareket sonrası kart görmedi.

Agüero, 65. dakikada yerini İlkay Gündoğan’a bıraktı. Agüero’nun, oyundan çıkarken boş tribünleri alkışlaması da dikkat çekti.