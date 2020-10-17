CANLI | Trabzonspor-Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Geçtiğimiz yıl amansız bir şampiyonluk yarışında olan ancak bu sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor ve Başakşehir, bu maçı kazanarak ivme yakalamak istiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor.

TRABZONSPOR 0-1 BAŞAKŞEHİR Başakşehir, İrfan Can Kahveci’nin golüyle bu sezon ilk gol sevincini ligin 5. haftasında yaşamış oldu. GOL! 32′ İrfan Can, Baker’dan kazandığı topta ceza sahasına yöneldi. Ceza sahası yayı üzerinden sol ayağıyla ters köşeye şutunu çeken İrfan, Başakşehir’i 1-0 öne geçirdi.

Büyü sonunda bozuldu! https://t.co/rOMsenopLg pic.twitter.com/IXiO16y6LJ — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 17, 2020

14′ Rafael’in sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortada Demba Ba hareketlendi. Stoper Edgar kritik müdahaleyle rakibini döndürmeyerek topu uzaklaştırdı.

Rafael’in sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortada Demba Ba hareketlendi. Stoper Edgar kritik müdahaleyle rakibini döndürmeyerek topu uzaklaştırdı. 10′ Edgar’ın hatalı pası sonrasında ceza sahasına girmeye çalışan Rafael, kaleci Uğurcan’dan sıyrılamadı. Başakşehir faul bekledi ama hakem ‘topa müdahale’ diyerek oyunu devam ettirdi.

Edgar’ın hatalı pası sonrasında ceza sahasına girmeye çalışan Rafael, kaleci Uğurcan’dan sıyrılamadı. Başakşehir faul bekledi ama hakem ‘topa müdahale’ diyerek oyunu devam ettirdi. 7′ Trabzonspor etkili geldi. Önce Abdülkadir’in şutunu Epureanu kafasıyla uzaklaştırdı, ardından Lewis Baker’ın tehlike şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

Trabzonspor etkili geldi. Önce Abdülkadir’in şutunu Epureanu kafasıyla uzaklaştırdı, ardından Lewis Baker’ın tehlike şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi. 1′ Karşılaşma Trabzonspor’un vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Rafael, Visca, Deniz Türüç, İrfan Can, Demba Ba

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ve cezalı Flavio karşılaşmada forma giyemiyor. Medipol Başakşehir’de ise sakat oyuncular Azubuike ve Chadli kadroda yer almıyor.

Sezona iyi başlayamayan Trabzonspor’unn 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgisi ve 5 puanı bulunuyor. İlk dört haftada gol sevinci yaşayamayan geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir ise 1 beraberlikle son sırada yer alıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Nwakaeme’nin yokluğunda sürpriz bir isme şans verdi. Genç futbolcu Safa Kınalı, Nijeryalı yıldızın yerine ilk 11’de yer aldı.