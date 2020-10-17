CANLI | Trabzonspor-Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Geçtiğimiz yıl amansız bir şampiyonluk yarışında olan ancak bu sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor ve Başakşehir, bu maçı kazanarak ivme yakalamak istiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor.
Büyü sonunda bozuldu! https://t.co/rOMsenopLg pic.twitter.com/IXiO16y6LJ
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 17, 2020
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Rafael, Visca, Deniz Türüç, İrfan Can, Demba Ba
Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ve cezalı Flavio karşılaşmada forma giyemiyor. Medipol Başakşehir’de ise sakat oyuncular Azubuike ve Chadli kadroda yer almıyor.
Sezona iyi başlayamayan Trabzonspor’unn 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgisi ve 5 puanı bulunuyor. İlk dört haftada gol sevinci yaşayamayan geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir ise 1 beraberlikle son sırada yer alıyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Nwakaeme’nin yokluğunda sürpriz bir isme şans verdi. Genç futbolcu Safa Kınalı, Nijeryalı yıldızın yerine ilk 11’de yer aldı.