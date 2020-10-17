Ankaraspor’da 9 futbolcu ve 7 personelin kovid testi pozitif çıktı

TFF 1’inci Lig’in 5’inci haftasında yarın evinde Giresunspor’u ağırlayacak Ankaraspor’da 9 futbolcu ve 7 personelin Kovid -19 testi pozitif çıktı.
Mücadele öncesinde rutin kontrollerde çıkan vakalardan sonra oyuncular ve takım personelleri karantinaya alınırken maçın ertelenmesi gibi bir durum olmadığı öğrenildi. Ankaraspor – Giresunspor mücadelesi yarın saat 13.30’da Osmanlı Stadı’nda oynanacak.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/0FtS61DmtO
— Ankaraspor (@ankaraspor2020) October 17, 2020