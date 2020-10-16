Yeni Malatyaspor’un 4 futbolcusunda corona çıktı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada 4 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Malatyaspor’dan yapılan açıklamada, “Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi 16:00’da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.