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Yeni Malatyaspor’un 4 futbolcusunda corona çıktı

Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

17:07 -
Haberler Futbol
Yeni Malatyaspor’un 4 futbolcusunda corona çıktı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada 4 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Malatyaspor’dan yapılan açıklamada, “Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi 16:00’da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

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