The Bodrum Cup’ta yelkenler sağlık çalışanları için açılacak! 32 yıl sonra ilk kez iptal edildi…

YAŞAR ANTER / MUĞLA | Muğla'nın Bodrum ilçesinde Era Yat Kulübü tarafından 32 yıldır düzenlenen ve her yıl yaklaşık 130 teknede 2 bin denizci ve turistin katıldığı The Bodrum Cup Uluslararası Yelkenli Ahşap Yat Yarışmaları'nın bu yıl pandemi nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

ŞAMPİYONLAR AYNI TEKNEDE BULUŞACAK

Yarışma organizasyonundan verilen bilgiye göre; 20 Ekim Salı günü saat 11.00'de Bodrum Kalesi önünden hareket edecek olan STS Bodrum Okul Gemisi'nde son 31 yılın şampiyon teknelerinin kaptanları yer alacak. Yaşamını yitiren sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunulup, denize çelenk bırakılacak.

BU YILKİ ETKİNLİK SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANISINA DÜZENLENECEK

Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve kaptan Arif Yılmaz yaptığı açıklamada “31 yıldır aralıksız düzenlediğimiz Uluslararası Yelkenli Ahşap Yat Yarışmaları’nı ve Bodrum guletlerini dünyaya tanıtmayı başardık. Her yıl yaklaşık 130-140 tekne ve yaklaşık 2 bin yolcusu ile düzenlediğimiz ve 5 gün boyunca Ege Denizi'nde festival havası estiren yarışmaları ilk kez bu yıl pandemi ve sağlık koşulları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Sadece bir gün düzenleyeceğimiz etkinlikte denize açılarak pandemi döneminde yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına, halen fedakarca görevini yapanları unutmadığımızı ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağız” dedi.