Robinho anlaşması Santos’a pahalıya patladı! Sponsorluğu iptal ettiler…

ÜMİT GENÇ | Türkiye’de daha önce Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir forması giyen Robinho yetiştiği kulüp Santos’a geri döndü… Aylık 1500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) karşılığında 5 aylık anlaşma sağlayan Robinho’nun imzası kulüpte büyük bir krize neden oldu.

36 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun takıma dönüşü sonrası Santos’un dev sponsorlarından biri anlaşmayı iptal etme kararı aldı. Robinho’nun 2017 yılında adının karıştığı tecavüz davasını gerekçe gösteren şirket kadın müşterilerine duydukları ‘saygı’ nedeniyle Santos ile sponsorluk anlaşmasına devam edemeyeceklerini bildirdi.

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‘KADINLARA SAYGI DUYDUĞUMUZ İÇİN BU KARARI ALDIK’

Brezilya basınında yer alan haberlerde sözleşmeyi bozan şirketin ağırlıklı olarak kadınların kullandığı ürünler ile pazarda olduğu ve bu sebeple böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Şirketin operasyon direktörü yaptığı açıklamada; “Santos’un tarihine büyük saygı duyuyoruz. Ancak bu noktada sponsorluk sözleşmesini feshetme kararı aldık. Hedef kitlemiz çoğunlukla kadın ve ürünlerimizi satın alan kadınlara saygı duyduğumuz için bu kararı vermek zorundaydık” dedi.

BÜYÜK BİR EKONOMİK KAYIP

Santos Kulübü ise Robinho’nun imzası öncesi konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ve bu nedenle büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, ”Santos tarihsel olarak her türlü şiddete, özellikle kadına yönelik şiddete karşı olmuştur ve olmaya da devam edecektir” açıklamasında bulundu. Santos’un bozulan bu anlaşma nedeniyle büyük bir ekonomik kayıp yaşayacağı belirtiliyor.

ROBINHO’NUN 9 YIL HAPSİ İSTENİYOR

2013 yılında Milan'da bir gece kulübünde gerçekleştiği öne sürülen olayda aralarında Robinho’nun da bulunduğu 6 kişinin 22 yaşındaki Arnavut asıllı bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor. 2010-2015 yılları arasında Milan’da forma giyen Robinho ise durumun mahkemeye taşınması sonrasında avukatı aracılığıyla tüm suçlamaları reddederken, İtalya'nın kuzeyinde gerçekleşen duruşmaların hiçbirine katılmıyor. Kasım 2017'de sonuçlanan davada Robinho 9 yıl hapis cezasına mahkum edilirken mahkeme tecavüze uğrayan kadına yaşadığı acıların telafisi adına 60 bin euro verilmesine hükmediyor. Robinho'nun İtalyan yargı sistemi içerisinde iki kez temyize gitme hakkı bulunuyor. Yalnızca tüm yasal kanalların tüketilmesi durumunda İtalya suçlunun iadesi için başvuru yapabiliyor.

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BAŞAKŞEHİR’DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Altyapısından yetiştiği Santos’ta 3 farklı dönemde forma giyen Robinho, Türkiye’de ilk olarak Sivasspor forması giymiş ve daha sonra 2 milyon Euro karşılığında Medipol Başakşehir’e transfer olmuştu. Medipol Başakşehir’de şampiyonluk yaşayan Robinho Avrupa’da ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynamıştı.

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