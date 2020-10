Marcus Rashford adım adım ‘Sör’ olmaya gidiyor: ‘Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli…’

Manchester United’ın genç golcüsü Marcus Rashford, maddi durumu yetersiz çocukların yaşadığı gıdaya erişim sıkıntısına son verilmesi konusunun parlamentoda görüşülmesi için bir imza kampanyası başlattı. Konuyla ilgili pandemi sürecindeki etkili çalışmalarının nişanesi olarak geçen hafta Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülen ve MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) ilan edilen Marcus Rashford, sorunun çözüme ulaşması için aktif rol oynamaya devam ediyor.

Birleşik Krallık genelinde okul çağındaki çocuklara eğitim yılı süresince verilen yemek kartlarının tatil dönemlerinde ve pandemi nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde de verilmesi için bir kampanya başlatan Rashford’ın çağrısı ses getirmiş ve konuyu gündemine almak durumunda kalan parlamento, teklifi kabul etmişti.

İlk başta pandemi sürecinde yemek kartlarının verilmeye devam edilmeyeceğini açıklayan parlamento, Rashford’ın başarılı kampanyasıyla geri adım atmıştı. Başbakan Boris Johnson, hükümetinin geri adımından sonra Rashford’a teşekkür etmek durumunda kalarak, “Marcus Rashford ile bugün konuştum. Kampanyadan bugün haberim oldu. Zor durumda olan ailelere yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Rashford’ın yeni teklifi…

O süreçte büyük takdir toplayan ve çok önemli bir işe imza atan Rashford’ın yine muazzam bir destek bulan ve parlamentoda görüşülecek olan yeni teklifi ise yemek kartlarına yüklenen haftalık tutarın artırılması yönünde oldu… Aldi, Tesco, Deliveroo ve Kellogg’s gibi dev firmaların da desteğini alan yıldız golcü 3.10 pound olan haftalık meblağın 4.25 pound bedeline yükseltilmesini talep ediyor.

Ancak bu kez Rashford’ın talebi kabul edilmeyecek gibi. 100 bin imza toplandı, konu yasalara göre demokratik bir hak olarak parlamentoya taşınacak. Konuyla ilgili olarak Boris Johnson’ın basın sözcüsü bir açıklama yaptı ve “Öğrencilere tatillerde de sürekli olarak yemek sağlamak okulların işi değil” dedi. Sürecin Covid-19’a özel olduğu vurgulanırken tartışmanın yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

“Çok uzun bir süredir bu diyalog ertelenmekteydi” ifadelerini kullanan Rashford, “Birleşik Krallık genelinde, çocuklarda maddi imkansızlıklar nedeniyle görülen beslenme eksikliği, Covid-19 kaynaklı bir problem değil. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın evlerine istikrar getirmek için ivedilikle hareket etmeliyiz” dedi.

‘Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli’

“2020’de Birleşik Krallık’ta ne hiçbir çocuk yatağa aç girmeli ne de sınıflarda küçük kardeşlerinin o gün ne yiyeceğini veya tatil döneminde nasıl yemek bulacağını düşünmeli” diyen Rashford, “Eskiden okulun tatil olduğu dönemler çocuklar için yılın en güzel dönemleriydi. Şimdi ise yedi yaşındaki çocuklarda bile tatil dönemleri anksiyete yaratabiliyor…” şeklinde konuştu.

Rashford “Hissiyatınız, fikriniz veya vardığınız yargılarınız ne olursa olsun beslenme yetersizliği hiçbir zaman çocuğun suçu değildir. Evlatlarımızı koruyalım” dedi.

Food Foundation direktörü Anna Taylor ise “Okulların tatile girmesi pek çok aileye, karşılayamayacakları bir maddi yük getiriyor. Açlık ise tatil dinlemiyor. Hükümet tatil dönemlerinde yaşanan açlığa kalıcı bir çözüm bulmalı ve Ulusal Gıda Stratejisi’nde sunulan tavsiyelere uymalı” ifadelerini kullandı. Genç golcünün bu konuyu görev edinmesi ve harekete geçmesinin altında ise mazideki bir yarası yatıyor. Rakip savunmacılardan ziyade sosyal eşitsizlikle girdiği mücadelelerde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren ve “Sör” ilan edilme yolunda ilk adımını da atan Rashford, zorlu çocukluk döneminden de zaman zaman söz ediyor.

‘O hissi biliyorum…’

“O hissi biliyorum. Şimdi bile annemin 14 saat çalıştıktan sonra, nasıl geçineceğinden emin olmayarak geceleri ağlayışlarını hatırlıyorum” sözleriyle yaşadığı zorlu günleri anlatan ve okulda verilen yemek fişlerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizen Rashford, “Annem çocuklarını tek başına büyüttü. Beş çocuk beraber yaşıyorduk. Masaya yemek koyabilmek için çok çalışıyordu. Geceleri endişeleri yüzünden uyuyamıyordu. Ertesi sabah ise yeniden otobüse binip işe gidiyordu ve bu her gün tekrarlanıyordu” sözleriyle geçtiği zorlu yolları anımsıyor.

İhtiyaç sahibi çocuklar için başlattığı kampanya nedeniyle Manchester Üniversitesi tarafından doktoraya layık görülen Rashford, kulüp efsaneleri Sir Alex Ferguson ve Sir Bobby Charlton’ın ardından fahri doktora verilen üçüncü Manchester United’lı olurken 22 yaşındaki futbolcu, üniversitenin fahri doktora verdiği en genç isim de olmuştu.

20 milyon Pound’luk katkı!

“Ben ve ailem için gurur verici bir gün. Geçmişte bu doktora verilen harika isimlere baktığınızda, çok gururlandırıcı bir durum. Bu ülkede yoksulluk ile mücadeleye devam etmek için hala uzun bir yolumuz var ancak şehrinizde mücadelenizin fark edilmesi doğru yöne gittiğimiz anlamına geliyor ve bu çok şey ifade ediyor” diyen genç golcü aynı zamanda Covid-19 sürecinde yardıma muhtaç ailelere yemek desteği sağlamak için Fareshare UK adlı yardım organizasyonuyla yaptığı iş birliği sonucunda yaklaşık 20 milyon Pound toplanmasına katkıda bulunmuştu.