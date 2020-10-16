MAÇ SONUCU | Nimes 0-4 PSG

Fransa Ligue 1’in 7. haftasında PSG, Nimes’e konuk oldu. Les Costieres Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım zorlanmadan 4-0 kazanmayı başardı. Neymar, Di Maria, Icardi, Verratti, Draxler ve Marquinhos gibi önemli oyunculardan yoksun olan PSG, ligdeki 5. galibiyetini elde etti.

3 puanı getiren golleri 32 ile 83. dakikalarda Kylian Mbappe, 78. dakikada Florenzi ve 88. dakikada Sarabia kaydetti.

Nimes’te stoper Landre 12. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımının 78 dakika 10 kişi oynamasına neden oldu.

Bu sonucun ardından PSG 15 puana yükselirken, Nimes 8 puanda kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÖNCE MANU SONRA BAŞAKŞEHİR

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan PSG, 20 Ekim Salı günü Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. Fransız ekibi, Devler Ligi’nin 2. haftasında ise 28 Ekim Çarşamba günü Başakşehir ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.