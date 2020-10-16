MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 71-75 Bayern Münih

Euroleague’in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ile karşılaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 75-71 kaybetti. Sarı-lacivertliler, 2’de 2 ile başladığı sezonda çift maç haftasını iki yenilgiyle kapattı.

CSKA Moscow’nın ardından Bayern Münih’e de mağlup olan temsilcimiz, ikinci yenilgisini aldı. Bayern ise 4 maçta 3 galibiyete ulaştı.

Maça çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyotta Alman rakibine 9 sayı izni verirken 28 sayı attı. Üstünlüğünü ikinci periyotta da gösteren sarı-lacivertliler, devreyi ise 45-25 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise parkede bambaşka bir Fenerbahçe Beko vardı! Alman ekibi 3 ve 4. periyotta toplam 50 sayı atarken, sarı-lacivertliler sadece 26 sayı atabildi.

Fenerbahçe’de Vesely’nin 25, De Colo’nun da 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bayern’de en skorer isim 18 sayıyla Lucic oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic, Saso Petek, Vasiliki Tsaroucha

Fenerbahçe Beko: Hamilton, Brown 2, Westermann, Biberovic, De Colo 18, Pierre 7, Barthel 6, Vesely 25, Eddie, Ali Muhammed 3, Ulanovas 10

Bayern Münih: Weiler 7, Baldwin 6, Bray, Reynolds 17, Thomas, Lucic 18, Dedovic 10, Amaize, Zipser 2, Johnson, Sisko 11, Radosevic 4

1. PERİYOT: 28-9

İLK YARI: 45-25

3. PERİYOT: 58-48

BAŞKAN ALİ KOÇ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmada Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki yerini aldı. Başkan Koç, sarı lacivertli ekibin galibiyetiyle sonuçlanan maçta takımı yalnız bırakmadı.

MELİH MAHMUTOĞLU VE AHMET DÜVERİOĞLU TRİBÜNDE

Fenerbahçe Beko’da kaptan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, karşılaşmayı tribünden takip etti. Sakatlıklarından dolayı kadroda yer alamayan iki oyuncu, takımlarına tribünden destek verdi.