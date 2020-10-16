Lemi Çelik ve Ercan Taner’den Milli Takım yorumu: ‘Eskisi gibi korkak ve pısırık değiliz’

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, iyi futbol sergilemesine karşın bunu olumlu olarak sonuca yansıtamadı. Sözcü Spor yazarları Ercan Taner ve Lemi Çelik'e Milli Takımımız'ın artı ve eksilerini sorduk.

Ercan Taner: “Aslında iyi takıma sahibiz ama senelerdir süren bir dezavantajımız var. Almanya gibi turnuva takımı olamıyoruz. Pandemi nedeniyle fikstür sıkıştı. 3 günde bir maç ve uçak yolculukları. Sahaya çıkacak 11'i belirlerken bir değişime ihtiyaç var. Her maça ısrarla aynı 11'le çıkarsanız bu fikstür yoğunluğunda ne kadar kaliteli takım olursanız olun şarjınız biter. Biz de bu sendromu yaşıyoruz. Omurgayı bozmadan bazı isimlerle oynanması gerekiyor. Saha içinde zaten 5 değişiklik var. Futbolun pandemi stratejisi diyorum buna. Ve bu turnuvada bunu kullanamadık. Ama Avrupa Futbol Şampiyonası çok büyük bir turnuva ve bu kadroyla iyi işler yapacağımıza yürekten inanıyorum.”

Lemi Çelik: “Olumlu yönlerimize bakacak olursak taktik ve oyun disiplini çok iyi. Tempolu, hızlı, oyuna daha çok hâkim olan, daha çok pas yapan en önemlisi ise rakibinden korkmayan bir takımız. Eskisi gibi korkak ve pısırık değiliz, tam tersine özgüvenimiz var. Bu Şenol Hoca'nın başarısıdır. Olumsuz yönümüz ise bireysel hataların çok yapılması, saha içerisinde sporcuların konuşmaması ve birbirini uyarmaması. Özellikle defans hattındaki Çağlar'ın sakatlanması, Merih'in uzun bir aradan sonra dönmesi artı sürekli oyuncu sirkülasyonu sıkıntılar yarattı. Adam markajında yapılan hatalar rakibe çok pozisyon veriyor. İyi bir Çağlar ve Merih'le ilerideki müsabakalarda başarılı olacağımıza inanıyorum.”

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LİDERLİK ŞANSIMIZ SÜRÜYOR

Ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi 3. Grup'taki kalan iki maçını grubun ilk iki sıra takımları Rusya (15 Kasım) ile iç sahada ve Macaristan ile (18 Kasım) deplasmanda oynayacak. Milliler, iki maçı da kazanır, rakiplerimiz ise Sırbistan ile oynayacakları mücadeleleri kazanamazsa grup lideri olacağız. Liderlik halinde A Ligi'ne yükseleceğiz.

LİDERLİK BAŞKA NE İŞE YARIYOR?

2022 Dünya Kupası elemelerine Avrupa'nın 13 takım hakkının ilk 10 tanesini, 10 eleme grubunun liderleri alıyor. Eleme grubunun 10 ikincisi ile Katar 2022 hakkı kazanamayan (play-off dahil) Uluslar Ligi'nin en iyi iki lideri, yeni bir eleme yolu oluşturacak. Bu 12 takım, dörderli üç play-off yolu oluşturacak, kazananlar Katar'a gidecek.

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YÜKSELEN DEĞER KENAN

A Milli Takım'ın eleştirilen isimlerinin başında gelen Kenan Karaman son milli maç arasında kendini kanıtladı. Almanya karşısında 3-3'lük beraberliği getiren golü atan, Rusya deplasmanında 1-1'lik sonucu imzalayan Kenan, Sırbistan sınavında da ilk golümüzün hazırlayıcısı oldu. 26 yaşındaki oyuncu, bir haftada oynanan üç maçta 2 gol-1 asist üretti. Asıl mevkisi santrfor olmasına rağmen çoğunlukla sol kanatta forma giyen Kenan, takıma alıştığını gösterdi.

SADECE ANDORRA

Türkiye, Avrupa Şampiyonası biletini başarılı bir eleme periyoduyla alsa da son dönemde kazanamıyor. Millilerin son galibiyeti 17 Kasım 2019'da zayıf rakibi Andorra'ya karşıydı. Ay-Yıldızlılar son 8 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı.

3. TORBA TEHLİKESİ

Türkiye’nin Dünya Kupası elemeleri kuralarına ikinci torbadan katılması, son dönemde alınan puanlar nedeniyle tehlikede. 1486 puanla ikinci torbada bulunan Ay-Yıldızlılar, toparlanmazsa, kendisinden düşük puandaki İskoçya, Slovakya, Norveç ve Rusya'nın yükselişi nedeniyle 3. torbaya düşme riski altında.

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