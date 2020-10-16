Jürgen Klopp tarihi hezimet sonrası oyuncularına attığı mesajı açıkladı!

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, 4 Ekim’de Aston Villa’ya karşı aldığı 7-2’lik mağlubiyetin yaralarını sarmaya çalışırken, maç sonrası teknik direktör Jürgen Klopp’un oyunculara attığı mesajın içeriği ortaya çıktı.

Son yıllarda birçok etkileyici performans sergileyen ve savunma dayanıklılığı nedeniyle büyük beğeni toplayan Liverpool oyuncuları, Villa Park’taki maçta küçük düşürücü yenilgi sonrası sarsıldı.

Aston Villa Ollie Watkins’in hat-trick yaptığı maçta Jack Grealish’in iki, John McGinn ve Ross Barkley’in birer golüyle tarihi bir zafere imza atarken, Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın iki golü Liverpool’u kurtarmaya yetmedi.

Sahadan boynu bükük ayrılan oyuncularını motive etmek isteyen Jürgen Klopp, birçoğu milli takım kampına giden oyuncularına Aston Villa karşısında alınan mağlubiyetle ilgili olarak mesaj attığını açıkladı.

“Maçtan sonraki gece hayatımın en iyi gecesi değildi. Sabah kalktım ve çocuklarımla konuşmam gerektiğini biliyordum ama burada değillerdi. Onlara uzun, uzun bir mesaj gönderdim. Olanlar hakkındaki düşüncelerimi söyledim. Ve bu bana çok iyi hissettirdi.” BBC röportajından…

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Klopp, Aston Villa mağlubiyetinin acısını unutmak için Cumartesi günü ezeli rakipleri ve lider Everton’a karşı oynayacakları maç konusunda oyuncularını uyardı.

“Bu durumla başa çıkmak için yeterince zamanımız oldu. Bir maçı kaybetmeyi hiçbir zaman istemeyiz. Üstelik 7-2 kaybetmek durumu daha kötü yapabilir ama bazen böyle yenilgilerin faydası olur. Bunu Cumartesi günü Everton’a karşı gösterme şansımız var. Açıkçası uçmakta olan bir takımla karşılaşacağız ve bir darbe aldık. Şimdi kimin neyle daha iyi başa çıkabildiğini görme zamanı.”

Kaleci Alisson’un omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle takımda olmaması Liverpool’un en büyük sorunlarından biri. Ve Aston Villa’dan 7 gol yiyen Adrian’ın kötü performansı teknik heyeti en kilit endişesi.

Liverpool, Aston Villa maçından önce oynadığı üç lig maçını da galibiyetle tamamlamıştı.

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