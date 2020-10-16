Hatayspor’da coronaya yakalanan futbolcu sayısı 17 oldu

Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor’da corona vakaları arttı! Takımda corona virüsü çıkan 6 futbolcuya 11 isim daha eklenerek toplam vaka sayısı 17 futbolcuya ulaştı. Ayrıca takımın teknik direktörü Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Kulübün açıklandığı son bilgilerle kulüpte corona virüsüne yakalanan kişi sayısı toplam 19 oldu. Öte yandan Osman Çalğın Tesisleri karantina altına alındı.

ERZURUMSPOR MAÇI ERTELENDİ

Yaşanan bu durumun ardından Erzurumspor Kulübü açıklama yaparak, Hatayspor ile 18 Ekim Pazar günü saat 13.30’da oynanacakları karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. TFF’den yapılan açıklamada, “Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Antakya Atatürk Stadı’nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü’nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR testi negatif olan oyuncu sayısının 14’ün altına düştüğü tespit edildiğinden Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Hatayspor’dan yapılan açıklama şöyle;

“Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, teknik direktörümüz Ömer Erdoğan’ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır.”

Kamuoyuna Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan’ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır.#AtakaşHatayspor — Hatayspor (@Hatayspor_FK) October 16, 2020

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Öte yandan Süper Lig’de corona vakası olan kulüpler ve sayıları şöyle;

Hatayspor 19

Yeni Malatyaspor 4

Kayserispor 3

Beşiktaş 1

Fenerbahçe 1

Trabzonspor 1