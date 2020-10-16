Galatasaray’daki sicil kaosunda ikinci perde!

2018’de yaşanan, Galatasaray tarihine ‘141'ler Olayı' olarak geçecek krizle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 147, 148, 149 ve 150. dönem mezunlarının kulüp üyeliklerinin iptal edilmesinin ardından liselilerin kimlik bilgilerinin sosyal medyaya sızdığı süreç ile ilgili divan kuruluna dilekçe gönderildi.

Kulüpteki görevine son verilen eski sicil kurulu profesyoneli Nuray Dayı'nın divana yazdığı dilekçe, eylül toplantısının ana gündem maddesi oldu. Divan Kurulu üyesi Hatice Günay'ın soruları camiada büyük ses getirdi.

Sosyal medyaya sızan, 141 liseli öğrencinin başvuru formlarının fotoğraflarını Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş mu çekti? Dayı, dilekçesinde kendisinin ve eski çalışanlardan Pınar Lenger'in olaya tanık olduğunu ileri sürüyor. Bu doğruysa, Erdoğmuş hangi saik ile formların fotoğraflarını çekti? Dayı’nın dilekçesinde yer alan, Erdoğmuş'un eşinin yerine üye adaylarının formlarını imzaladığı yönündeki iddialar gerçekten doğru mu? 2018'de bir üye adayı 30 günlük mali vecibesini yerine getirmemesine rağmen tüzüğe aykırı şekilde ek süre verilip kulübe üye yapıldı mı?

NELER YAŞANDI?

Ekim 2018’de 147, 148, 149 ve 150. dönem Galatasaray Lisesi mezunlarından oluşan 141 kişinin üyelik başvurularında referansların geçersiz olduğu iddiasıyla sicil kurulu soruşturma başlatmıştı. Süreç sonunda 139 başvuru geçersiz sayılmıştı. Daha sonra 139 öğrencinin başvuru formları fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmış ve tehditlere varan olaylar yaşanmış; konu savcılığa taşınmıştı. Sözcü, Galatasaray Liseli gençlerin isyanını işte böyle manşetten duyurmuştu.

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