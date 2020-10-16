Galatasaray’daki sicil kaosunda ikinci perde!

2018’de yaşanan, Galatasaray tarihine ‘141'ler Olayı' olarak geçecek krizle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 147, 148, 149 ve 150. dönem mezunlarının kulüp üyeliklerinin iptal edilmesinin ardından liselilerin kimlik bilgilerinin sosyal medyaya sızdığı süreç ile ilgili divan kuruluna dilekçe gönderildi.
Kulüpteki görevine son verilen eski sicil kurulu profesyoneli Nuray Dayı'nın divana yazdığı dilekçe, eylül toplantısının ana gündem maddesi oldu. Divan Kurulu üyesi Hatice Günay'ın soruları camiada büyük ses getirdi.
Ekim 2018’de 147, 148, 149 ve 150. dönem Galatasaray Lisesi mezunlarından oluşan 141 kişinin üyelik başvurularında referansların geçersiz olduğu iddiasıyla sicil kurulu soruşturma başlatmıştı. Süreç sonunda 139 başvuru geçersiz sayılmıştı. Daha sonra 139 öğrencinin başvuru formları fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmış ve tehditlere varan olaylar yaşanmış; konu savcılığa taşınmıştı. Sözcü, Galatasaray Liseli gençlerin isyanını işte böyle manşetten duyurmuştu.