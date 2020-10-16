Futbolcular, balıkçılar, kırmızı karides ve İtalya-Libya krizi!

ÜMİT GENÇ | Libya’da tutuklu bulunan 12 İtalyan balıkçının kaderi insan kaçakçılığı nedeniyle İtalya’da hapse atılan dört Libyalı futbolcuya bağlı… İki ülke arasındaki küçük çaplı uluslararası krizi başlatan şey ise bölgede oldukça değerli olarak görülen kırmızı karides!

Sicilya adasının güneybatısında bulunan Mazara del Vallo’dan bir balıkçı ailenin 12 üyesi 1 Eylül’de Libya devriye botları tarafından karasularında balık tutmakla suçlanarak tutuklandı. General Halife Hafter’in tutuklanmalarını emrettiği balıkçılar Libya’nın Bingazi kentine götürülürken serbest bırakılmaları için çetin bir pazarlık başlatıldı.

4 LİBYALI FUTBOLCUNUN SERBEST BIRAKILMASI TALEP EDİLDİ

The Guardian’da yer alan habere göre; Libya yönetimi karasularında izinsiz olarak kırmızı karides avcılığı yapan balıkçılara karşılık İtalya’da tutuklu bulunan 4 Libyalı futbolcunun serbest bırakılmasını talep etti.

1990’ların ortalarından bu yana Sicilya’yı Libya’dan ayıran 180 mil uzunluğundaki denizdeki gerilime ve 16 gündür tutuklu bulunan İtalyan balıkçılarının bu mahkumiyetine neden olsan şey ise altın değerindeki kırmızı karidesler…

KİLOSU 70 EURO OLAN KIRMIZI KARİDESLER…

Libya, eski lideri Ebu Münyar el-Kaddafi’nin isteği doğrultusundan 2005’ten bu yana karasularını yabancı gemi ve teknelere karşı korumaya başladı. Libya, karasularının sınırını denizden 74 mil açıklığa kadar belirleyerek yabancı gemilerin ve teknelerin girmesine izin verilmiyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi ise dünyanın en değerli kabukluları arasında sayılan ve kilosu 70 euroyu bulan gambero rosso (kırmızı karides) alanları.

Son 25 yılda İtalya ve Libya arasındaki gerilimde kırmızı karides yüzünden 50’den fazla tekneye el koyuldu ve yaklaşık 30 balıkçı tutuklandı. Yaşanan çatışmasın son örneği ise 1 Ekim’de 12 İtalyan balıkçının Bingazi’ye götürülerek alıkonulmaları oldu. Haberi alan Libyalı bir grup Bingazi deniz üssü önünde protestolar düzenleyerek balıkçıların İtalya’da tutuklu bulunan Libyalı oyuncular ile takas edilmesini aksi halde serbest bırakılmamalarını istedi.

UYUŞTURUCU İDDİASI OLAYI DAHA KARMAŞIK HALE GETİRDİ

Tutuklular genellikle iki hafta süre ve bir dizi müzakereden sonra serbest bırakılırdı, ancak en son vaka İtalyanların balıkçı teknelerinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddialarıyla daha da karmaşık hale geldi. İtalyan haber ajansı AGI, ele geçirilen teknelerden birinin önüne konulan, içinde adı belirtilmemiş bir uyuşturucu madde bulunduğunu iddia ederken 10 sarı çuvalın fotoğrafını yayınladı.

ŞANTAJ VE KOZ OLARAK KULLANIYORLAR

İtalyan yetkililer ülkenin doğu kontrolünü elinde bulunduran General Halife Hafter’in bu durumu bir şantaj olarak kullanmak istediği için tezgah düzenlediğini ve 4 futbolcunun serbest bırakılması için koz olarak kullanıldığını ifade ediyor.

Libyalı futbolcular Joma Tarek Laamami, Abdelkarim al-Hamad, Mohammad Jarkess ve Abd Rahman Abd al-Monsiff, 2015 yılında Sicilya’da tutuklanarak deniz geçişi sırasında 49 kişinin öldüğü insan kaçakçılığı suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

BALIKÇILARIN ALINMASI İÇİN PROTESTO

Aileleri ve arkadaşları, 4 Libyalı futbolcunun kariyerlerine Almanya’da futbol oynayarak devam etmek için iç savaştan kaçan ve kaçakçılar tarafından tekneye pilotluk yapmaya zorlanan mülteciler olduğunu iddia ediyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya’ya “şantaj yapılmayacağına” belirtirken, soruşturmadan sorumlu bölge savcısı Carmelo Zuccaro, “takasın çirkin olacağını” ifade ediyor. Roma Meydanı’nda gösteri yapan protestocular ise İtalyan hükümetinden konunun bir an önce çözüme kavuşturulup 12 İtalyan vatandaşının geri alınması çağrısı yapıyor.