Fatih Terim: Parayla pulla işim yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beIN Sports’a verdiği röportajın ikinci bölümünde önemli açıklamalarda bulundu. Terim, Muslera’nın Ocak’tan önce dönebileceğinin sinyalini verirken, Uruguaylı tecrübeli isme gelecek için teknik ekipte görev vermek istediklerini de ilettiklerini belirtti.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları…

“HAYALİM ŞAMPİYONLAR LİGİ”

“Elbette, hayalim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 20 sene evvel, ‘UEFA Şampiyonu olabiliriz, bu sene bütün kupaları alabiliriz.' dediğim zaman, dünyada kulüp seviyesinde 1 numaraya çıktığımızda, ‘en iyi futbolu oynayan' denildiğinde gülenler, inanmayanlar olmuştu. Biz dünyada 1 numaraya çıktık ve en iyi futbol oynayan takım ilan edildik ve UEFA Şampiyonu olduk. Kupa alındığında, böyle diyenlerle hep birlikte kutladık.”

İLGİLİ HABER Fatih Terim: İspatlanamasa da talimatlı iş yaptığını düşünüyoruz

“MUSLERA’YI LİSTEYE YAZDIK, OCAK AYINI BEKLİYORUZ”

“Muslera’yı zaten listeye yazdık, ona da bir teşvik olsun, beklentimizi bilsin diye yazdım. Uruguay’da, çalışıyor. Annesini kaybetti, Allah rahmet eylesin. Tarih olarak Ocak ayından önce hazır hale gelirse, çok mutlu oluruz. Muslera, Galatasaray için bir oyuncudan fazlasını ifade eder. Çok memnun olduğum, Galatasaraylıların da memnun olduğuna inandığımı, her şeyiyle sembol olmuş isimler arasına girdi. Takıma dönüşü inşallah erken olur ama olmazsa, Ocak ayını bekliyoruz, o da sevindirici bir haberdir. Muslera’nın ileride ekibimde olmasından büyük mutluluk duyarım, onunla da zaten bunu konuştum.”

“HOCA OYUNCU ÖNERMEZ”

“Bundan 8 sene evvel, dedim ki ‘Arkadaşlar, teknik adam oyuncu önermez.’ Dolayısıyla bir scout grubu kurduk ve başına da Emre kardeşimi getirdim. Dünyanın her tarafında da yabancı ve yerli arkadaşlarla müthiş bir ekip kurduk. Bunların görevi yetenek avı ve ihtiyaç analizi. Ya yatırım yapılacak oyuncu olacak ya da sahaya süreceğimiz. Geçen sezon, geleceğine yatırım yapmamız gereken oyuncular ile tecrübeli oyuncular olmalı diye bu yüzden söyledim.”

“PARAYLA PULLA İŞİM YOK”

“Bugüne kadar kendi ücretimle ilgili bir gün bile gündem oluşturmadım. Parayla, pulla bireysel bir işim olmadı benim çok şükür Allah’a. Çocuk Esirgeme Kurumu’na tarihi bir bağış yaptım, bırakın plaket vermeyi, niye teşekkür etmediler diye bir tek kelime bile etmedim. Birçok başkan, yönetici için kendi kredimden harcadım bugüne kadar, helali hoş olsun, yine yaparım.”

“FALCAO ÇABA HARCIYOR”

“Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Çaba harcıyor, düzenli bir form grafiği ile beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum.”

“GALATASARAY BİRDEN ÇOK TAKIM İÇİNDE SEÇENEK OLAMAZ”

“Transfer konularına çok girmek istemiyorum ama görüşümü hatırlatmakta yarar var. Yerli oyuncu piyasasında her ne olursa olsun, Galatasaray birden çok takım içinde seçenek olamaz. Tek tercih değilse, biz de o oyuncu için ısrarcı olamayız. Muhakkak ki kiralık oyuncu bir realite. Elbet olacak ama çok olursa her oyuncu için söylemiyorum, oyuncu performansını en çok etkileyen unsurların başında aidiyet gelir.”

“ARDA’NIN LİDERLİĞİNİ BEKLİYORUM”

“Arda’nın sahadaki liderliğinden beklentilerim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Saha içindeki ve dışındaki liderliğinde, bu söylediğim cümle için ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır oynamıyor, arayı kapatmak için mücadele ettiğini görüyorum ve çok da mutlu oluyorum. Bana göre çabası, yeteneği ile birleşince kendi küllerinden doğacaktır Arda.”