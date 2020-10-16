Erol Bulut’un saha içindeki beyin takımı: Gustavo ve Sosa

Fenerbahçe’de bu sezonki en büyük değişiklikten biri de kolektif akıl. Teknik patron Erol Bulut ve ekibi, özellikle saha içine dair kararlarını verirken futbolculardan da görüş alıyor.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Bu yönde Bulut'a en büyük yardımı ise takımın iki kurt ismi, Luiz Gustavo ve Jose Sosa yapıyor.

Kariyerlerinde önemli kulüpler bulunan bu oyuncular, Bayern Münih günlerinden dolayı iyi seviyede Almanca konuşabiliyor. Bu da Erol Bulut'un işini kolaylaştırıyor.

KULÜBEYLE İLETİŞİM HALİNDELER

Bulut, takım toplantılarında Gustavo ve Sosa'ya da söz veriyor. Maçlarda da iki oyuncu sık sık kulübeye gelip başarılı çalıştırıcıya saha içindeki aksaklıklarla ilgili bilgi veriyor. Güney Amerikalı yıldızlar, saha içinde takım arkadaşlarını sık sık uyarıyor, aldıkları direktifleri iletiyor. Saha içinde liderliği üstlenen bu oyuncuları ‘beyin takımı' olarak gören Erol Bulut, hem daha hızlı karar verebildiğini hem de doğru müdahalelerde bulunduğunu belirtiyor.

GUSTAVO’YA SAYGI BÜYÜK

Sarı-lacivertli futbolcular, Luiz Gustavo'ya büyük saygı duyuyor. Brezilyalı, karakteriyle takım arkadaşları tarafından bir lider olarak görülüyor. Sözü dinlenen oyuncu, yeri geliyor hata yapanı uyarıyor zaman zaman da genç kaleci Oytun'un ayakkabısını bağladığı gibi ağabeylik yaparak saygı uyandırıyor.

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