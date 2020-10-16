Beşiktaş’ta yeni transferler için basın toplantısı düzenlendi

Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısına başkan Ahmet Nur Çebi de katıldı. Ayrıca Kovid-19 testi pozitif çıkan yeni transferlerden Bernard Mensah da bir video ile mesajlarını aktardı.

Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında yaptığı açıklamada transferi yönetim, teknik heyet ve izleme komitesiyle beraber yaptıklarını ifade ederek, “Takımdan giden 8-9 oyuncunun yerine yaptığımız transferler, fizik olarak, taktik olarak gidenlerden daha aşağı değil. Hatta daha iyi olduğuna inandığım arkadaşlarımızın, ücretlerde 8 milyon avro tasarruf ederek Beşiktaş’a transferlerinin yapıldığını beyan etmek istiyorum” dedi.

‘CAMİANIN HER KURUŞUNA DEĞER VERİYORUZ’

Başkan Çebi, futbolcuları tarifeli uçaklarla İstanbul’a getirdiklerini vurgulayarak, “Menajerlik ücretleri dahil olmak üzere, acil bir uçak kaldırılmasına rağmen, diğer oyuncular tarifeli uçakla getirilerek, camianın her kuruşuna ne kadar değer verdiğimizi söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin beklentileri karşılayacağına inandığını sözlerine ekleyen Çebi, “Bu sezon başarılı olacağımıza inanıyorum. Özellikle bu transfer döneminde değişik bir algı yaratılarak, transferlerin bizim tarafımızdan yürütülemediği, başarılı olunamadığı, Beşiktaş’ın transfer yapamadığı şeklindeki algıların yanlış olduğunu göstermek adına, kıymetli futbolcularımızla huzurlarınızdayız. Şampiyonluk mücadelesinin içinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Transfer tek başına yapılan bir olay değildir. Özellikle Beşiktaş gibi yılların köklü camialarında bu işler ekip olarak yapılır” diye konuştu.

‘BÜTÜN KUPALARDA BAŞARILI OLMAK’

Çebi ayrıca futbolcularına da seslenerek, “Beşiktaş’ı çok sevsinler. Beşiktaş çok değerli bir yer” şeklinde konuştu. Atletico Madrid’den kiralanan Francisco Montero ise, siyah-beyazlı formayı giydiği için gururlu olduğunu ve bütün kupalarda başarılı olmak istediklerini söyledi.

Savunma oyuncusu Welinton da, Beşiktaş’ın şampiyonluklar yaşamış bir kulüp olduğunu ve kendisinin de aynı hedefleri bulunduğunu dile getirirken, Josef de Souza ise siyah-beyazlı formayı giymenin büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Santrfor Vincent Aboubakar da, “Aynı istek ve arzuyla Beşiktaş’a döndüm. Bu formayı yeniden terleteceğim için çok mutluyum. Şampiyonluklar yaşadım, bundan sonra da yaşamak istiyorum” dedi.

‘YILLARCA BU SEVİYEDE OYNAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM’

Tekrar Beşiktaş forması giyecek futbolculardan Gökhan Töre de, tekrar bu büyük camianın parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “İlk günkü gibi tekrar formayı heyecanla, gururla taşıyacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

Atakan Üner de, takımı en iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını ifade ederken, Aytemiz Alanyaspor’dan transfer edilen N’Sakala, Beşiktaş formasını giymenin büyük onur olduğunu belirterek, “Yıllarca bu seviyede oynamak için çok çalıştım. Daha iyi çalışarak iyi yerlere inşallah geliriz” şeklinde konuştu.

Ghezzal ise, “En kısa zamanda takım arkadaşlarımla lige kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. İyi bir takımımız var. Taraftarın gücün hissetmek çok önemli. Umarım en kısa sürede onları da aramızda görürüz” dedi. Son olarak Rosier de kulübün yaklaşımını beğendiği için teklifi kabul ettiğini söyledi.