Anthony Davis Lakers’ta kalıyor! Yeni sözleşme…

10 yıl sonra NBA şampiyonluğuna ulaşan Los Angeles Lakers’da yeni sezon planlamaları erkenden başladı. Zaferin baş rol oyuncularından Anthony Davis’in sözleşmesi uzatılıyor.

LeBron James ile birlikte finallerin yıldızı olan Anthony Davis ve menajeri Rich Paul’ün önümüzdeki günlerde Lakers ile müzakerelere başlayacağı belirtiliyor.

The Athletic’in haberine göre Anthony Davis 17. NBA şampiyonluk sonrası sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacak ve Los Angeles Lakers ile yoluna devam edecek.

‘HARİKA ZAMAN GEÇİRDİM’

27 yaşındaki oyuncu, gelen şampiyonluk sonrası konuya dair açıklamalarda bulunmuş şu sözleri kullanmıştı: “Los Angeles'taki ilk yılımda harika zaman geçirdim. Keyif aldım, harikaydı. Önümüzdeki birkaç ayda karar vereceğiz. %100 emin değilim. Menajerimle konuşup çözüme ulaştıracağız”

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Davis, Los Angeles Lakers'ın play-off yolculuğunda takımına 26.1 sayı 9.3 ribaunt 3.2 asist 2.3 blok ve 1.5 top çalma ortalamaları ile oynamıştı.

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