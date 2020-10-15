Yine kazanamadık

Maça öyle bir başladık ki, vay, vay, vay… Ama 5 dakika. Tam bir yalancı bahar. Sonra, iyice oyundan düştük. Paslar isabetsiz. Oyunda üstünlüğü Sırbistan'a bıraktığımız dakikalar başladı. Orta alan çalışmıyor. Yorgun gözüküyoruz. Rakibe pres yapmaya çalışıyoruz, onlar iyi pas yapınca, dağınık bir tablo çıkıyor ortaya. Rusya maçının ilk yarısından daha kötü oynadık. Bizim grupta en zayıf takım Sırbistan gözüküyordu.

Adamlar ilk yarıda, iyi bir Brezilya gibi oynadılar. Çünkü biz, tanınmayacak kadar kötü oynadık. Bir türlü anlayamadım. Bu turnuvayı sevemedik, galiba… Tembel bir görüntü sergiledik, maçların başlangıcından bu yana.

İkinci yarıya büyük umutlarla başladık. Bu yazdığım klasik bir cümle oldu. Ancak rakip de ikinci yarıya sağlam çıktı ve penaltıdan ikinci golü yedik. Uluslararası turnuvalarda kendi evinizde 2-0 geriye düşerseniz, artık işiniz mucizelere kalır. Ne hücum prensiplerinde başarılı oldu ne de orta alanda oyun kurmada. Ellerini, kollarını sallayarak gelen Sırbistan forvetleri karşısında, savunmamız tam bir karmaşa yaşadı. Sonrasında, Hakan Çalhanoğlu ile gelen golümüz.

Rakip, kendi yarı sahasına çekildi. Biz, baskı kurmaya çalıştık. Beraberliği istiyorduk. Fakat bir türlü iyi oynayamıyoruz. Takım bütünlüğünde eksiklerimiz var. Çabuk çıkamıyoruz. Rakibi karşılamada iyi değiliz, organize havadan uzağız. Bu görüntü içinde bir karambol lazımdı, bize…

Ozan, beraberlik golümüzü atarken, kötü oynadığımız gecede, beraberliği yakaladık. Şans, kapımızı çalmıştı. Merih'in çizgiden müdahalesi, bizi oyunda tuttu. Bu kadar dağınık oynadığımız bir maçta puan almamız, yine de büyük başarı…