Sırbistan Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic: ‘İlk 60 dakika çok iyi oynadık’

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye deplasmanında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Sırbistan'da Teknik Direktör Ljubisa Tumbakovic karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Tumbakovic, “Çok enteresan bir maçtı bizim için. 2-0 öndeydik ve daha sonra 2-2 berabere tamamladık. Samimiyetle söyleyebilirim ki, oyunun ilk 60 dakikasında Sırbistan Milli Takımı gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Hatta ve hatta çok daha iyi bir sonuç elde etmemiz mümkündü. Tabii ki bu durum biraz da kadere bağlı. 6 gün içinde 3 maç yapan bir milli takımız. Norveç'e gittik. Yani kuzeyden güneye geldik” dedi.

Tumbakovic, “Bu 6 gün içinde dinlenme şansına sahip olduğumuz sürece dinlenmeyi denedik ancak bunu başaramadık. İlk 60 dakika iyi oynadık ancak sonrasında fiziksel olarak yorgun olduğumuzu gördük. Türkiye de bunu iyi kullandı ve 2 gol attı. Ben sonuçtan memnun olmadığımı söylemek istiyorum ve eminim ki Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü de sonuçtan memnun değildir” ifadelerini kullandı.

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‘Türkiye çok kaliteli ve değerli bir takım’

Türkiye'nin çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Ljubisa Tumbakovic, “Türkiye çok kaliteli ve değerli bir takım. Muhteşem oyunculara sahip. Biz bütün kuvvetimizle karşı çıkmaya çalıştık ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'nin gerek Fransa ile oynadığı maçlar ve dünya liglerindeki başarıları nedeniyle azımsanmayacak bir takım olduğunu düşünüyorum. Türkiye Teknik Direktörü büyük bir avantaja sahip. Bu takımdaki oyuncular hem yurt dışında değerli kulüplerde oynuyor hem de Türkiye'deki büyük kulüplerde oynuyor. Bu nedenle Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncuları değiş tokuş yapma ve yerlerini ayarlama konusunda şanslı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Son olarak gruptaki kalan maçlara değinen tecrübeli hoca, “Önce Macaristan sonra Rusya ile oynayacağız. Bizim için en önemlisi 12 Kasım'daki İskoçya maçı. Bu bitince Macaristan ve Rusya ile oynayacağız. Bu maçlardan önce bizim için en önemli olan İskoçya karşılaşması. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Diğer maçları çok fazla gözümde büyütmüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.