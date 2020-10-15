Şenol Güneş: İlk maçın bedelini ağır ödüyoruz

Uluslar Ligi’nde Sırbistan ile 2-2 berabere kalarak 4. maçında da galibiyet alamayan A Milli Takım’da teknik direktörü Şenol Güneş, 2-2 biten Sırbistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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“Oyuna aslında iyi başladık” diyerek sözlerine başlayan Güneş, maç değerlendirmesinde, “Golden önce birkaç dakika geri çekildik. Geri çekilince rakibe şans verdik. Onlar golü bulunca dağıldık, çözüldük. Hakemin de izin verdiği ikili boğuşmalarda oyunu bıraktık. Penaltı sonrası 2-0 geriye düştük. Hem kazanıp, hem kaybedebilirdik. Pas yüzdeleri ve top kayıpları iyi değil ancak goller ve reaksiyon iyi. Çok fazla seyahat yaptık, yorgunduk. Sırbistan ideal kadrosunu bu maçta oynattı, Macaristan’a karşı oynatmadılar. Biz ilk maçın bedelini ağır ödüyoruz” yorumunu yaptı.

Kalan maçları kazanmak istediklerini söyleyen tecrübeli hoca, “Gruptaki 4 maçı kazanabilirdik. Son iki maçı kazanarak turnuvayı kapatmak istiyoruz. Kazansaydık, daha iddialı durma gelebilirdik. Ama sonuna kadar gideceğiz” diye konuştu.

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“YAŞANAN GELİŞMELERİ BEKLEMİYORDUK”

Kadroda normal şartlarda stoper sıkıntısı olmadığını da söyleyen Şenol Güneş, “Stoper sıkıntımız normalde yok ama bugün için sıkıntımız var. Merih 3 maç üst üste oynadı ve hakikaten iyi de oynadı, daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ozan cezalı, Kenan sakat ve Çağlar da sakatlandı. 1 hafta içinde bu gelişme pek beklenen bir durum değildi. Çok sıkışırsak Mahmut, Okay, Mert Müldür gibi zamanında stoper oynayan oyuncular vardı. Rakibin forvetiyle fizik olarak boğuşabilmesi için Okay'ı oraya koyduk. Fizik olarak iyiydi ancak penaltı pozisyonunda ağır kaldı. Son 2 günde alacağımız stoperin, eldeki isimlere göre daha fazla katkı yapacağını düşünmedim. Bir tek Mert Çetin'i dahil edebilirdik ama yaşanan gelişmeleri beklemiyorduk” açıklamasını yaptı.

Maçın ilk yarısında oyundan çıkan Hasan Ali’nın durumunu anlatan Güneş, “Hasan Ali Kaldırım, Umut Meraş’a göre daha fazla dinlenmişti. Hasan Ali sakatlandı ve durumunu tam bilmiyorum. Umut da maçı zor bitirdi, onda da çekme olmuş. Dediğim gibi, Uluslar Ligi’nden oyuncuların ne kadar etkilendiği önemli. Yolu bahane olarak kullanmak doğru değil ama oyuncular sonuna kadar da ellerinden geleni yaptılar” ifadelerini kullandı.

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