MAÇ SONUCU | Zalgiris Kaunas 89-73 Anadolu Efes

Euroleague’in 4. hafta karşılaşmasında Zalgiris Kaunas’a konuk olan temsilcimiz Anadolu Efes, sahadan 89-73’lük mağlubiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, bu sonuçla dördüncü maçında 3. yenilgisini aldı.

Efes’te Dunston 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Zalgiris Kaunas’ta 5 isim çift hanelere ulaştı. Ev sahibi ekipte Hayes 17, Grigonis 12, Lekavicius 12, Lauvergne 10 ve Milaknis 10 sayı atarak galibiyette başrol oynadılar. Anadolu Efes, Euroleague’deki bir sonraki karşılaşmasında İstanbul’da Asvel’i konuk edecek.

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Öte yandan seyircili oynanan mücadelede salonu 5 binin üzerinde Zalgiris taraftarı doldurdu.

Ayrıca Avrupa’daki 690. maçına çıkan Efes, 301. yenilgisini almış oldu. Temsilcimiz bu maçların 389’undan galip ayrılmasını bildi.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Gentian Cici (Arnavutluk)

Zalgiris: Walkup 4, Hayes 17, Grigonis 12, Vasturia 7, Lauvergne 10, Jokubaitis 4, Rubit 4, Jankunas 2, Milaknis 10, Lekavicius 12, Geben 7, Lukosiunas

Anadolu Efes: Beaubois 12, Micic 7, Singleton, Anderson, Pleiss 6, Moerman 8, Dunston 20, Simon 16, Erten Gazi 1, Buğrahan Tuncer 3

1. Periyot: 25-16

Devre: 41-35

3. Periyot: 66-55