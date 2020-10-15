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Hatayspor’da 3 pozitif vaka daha! Erzurumspor maçı öncesi…

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek olan Atakaş Hatayspor'da corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısı 6’ya yükseldi.

13:14 -
Haberler Futbol
Hatayspor’da 3 pozitif vaka daha! Erzurumspor maçı öncesi…

Milli maç arasının ardından ligde hafta sonu Erzurumspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor’da corona virüsü endişesi yaşanıyor. Daha önce 3 futbolcusundan pozitif sonuç alan Hatayspor’da sayı 6’ya yükseldi.

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, takımda 3 oyuncunun daha corona virüse yakalandığını açıkladı. Vardı açıklamasında; “Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha  test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur” ifadelerini kullandı.

Hatayspor dün, 3 oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Takımda corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısı 6'ya yükseldi.

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