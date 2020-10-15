Hakan Çalhanoğlu: Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız

UEFA Uluslar Ligi’nde Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Takımı’nda Hakan Çalhanoğlu, karşılaşma sonrasında konuştu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Hakan, ayrıca hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini belirtti. Sırbistan’a 1 gol atan ve 1 asist yapan Hakan’ın sözleri şöyle;

“50. milli maçıma çıktım, inşallah nice maçlarım olur. Ancak bir yandan üzülüyorum, kazanmalıydık. Kaybettik, sonuna doğru iyi mücadele ettik. Bir hafta içinde 3 maç oynadık, kolay değil ama bahane olarak söylemiyorum, zordu.

Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Analizlerimizi hocamızla yapacağız. Önemli olan dediğim gibi kaybetmemekti. Sonuçta herkes kazanmamızı istiyor, bu normal. Biz de elimizden geleni yapacağız. daha turnuva için çok zamanımız var.”

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