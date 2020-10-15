Galatasaray’ın yabancıları milli arada form tuttu

Galatasaray’da milli takımlarına giden yabancılar, gösterdikleri performansla yüz güldürdü.

Sarı-kırmızılıların forveti Radamel Falcao, 2022 Güney Amerika Elemeleri'nde Şili deplasmanında 61. dakikada oyuna girip 90+1'de golüyle takımına 2-2'lik eşitliği sağladı.

Cimbom'un bir diğer önemli futbolcularından Sofiane Feghouli, Cezayir'in Meksika ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada ilk golün asistini yaptı.

Transfer döneminde G.Saray'a gelen Oğulcan ile Kerem arayı iyi değerlendirdi. Scott Piri tarafından güçlendirilen ikili hazır hale geldi.

Teknik Direktör Fatih Terim'den görev bekleyen Oğulcan ve Kerem, ilk 11'de Feghouli, Babel ve Arda'dan forma kapmak için mücadele edecek.