Euroleague yönetimi geri adım attı! Hükmen mağlubiyetler kalktı…

Turkish Airlines EuroLeague yönetimi, sezon öncesi Kovid-19 salgını neticesinde yeni bir protokol düzenlemişti. Takımlarda pozitif vaka sayılarının artmasıyla birlikte protokol kuralları da uygulamaya konmuştu. Buna göre EuroLeague, takımlara sahaya 8 oyuncu çıkaramaması halinde ‘Hükmet mağlubiyet’ kuralı uyguluyordu.

Zenit St Petersburg'un üçüncü ve dördüncü, ASVEL'in ise dördüncü haftada oynayacağı maçlar, COVID-19 vakaları nedeniyle yeterli oyuncu çıkaramamaları sonrası iptal edilmiş ve bu takımlar hükmen mağlup kabul edilmişti.

Son dönemde artan “hükmen mağlubiyet” kararları büyük tartışmalara neden olunca EuroLeague yönetimi hükmen mağlubiyet kararlarında geri adım attı ve oynanamayan maçların ileri bir tarihte yeniden düzenlenmesi için bir planlama yapabileceklerini açıkladı. EuroLeague’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘İLERİ BİR TARİHE ERTELENECEK’

(…) Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'taki maçların %90'ı planlandığı şekilde oynanacak olsa da son gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, hem turnuvanın bütünlüğünü hem de takımları korumak adına EuroLeague Basketball, ECA Yönetim Kurulu ve EuroCup Yönetim Kurulu'nun daha önce kabul ettiği bu maddeye, yerel ya da ülkesel otoritelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle oynanamayan söz konusu maçların sonuçları ile ilişkili bir tadil önerecek.

Neticede, COVID-19 vakaları nedeniyle bir maçta sekiz oyuncu çıkaramayan takımların söz konusu maçları ileri bir tarihe ertelenecek veya belirsiz bir tarihte oynanmak üzere iptal edilecek. Mevcut kurallar (bir maçın en fazla üç kez ertelenebilmesi, maçların ertelenmeleri için verilen son tarihler gibi), seyahat kısıtlaması durumları için geçerli olacak.

Bu tadilin kabul edilmesi hâlinde söz konusu değişiklik, bu sebeple oynanmayan maçlar için de geçerli olacak ve Euroleague Basketball CEO'su, şu ana kadar oynanamayan altı maçı ileri bir tarihe erteleyebilecek.

Ek olarak EuroLeague Basketball, yerel ligler, yerel otoriteler, takım içi protokoller de dahil olmak üzere söz konusu durumdan etkilenen takımlar için belirlenen protokolleri gözden geçirecek. EuroLeague ve EuroCup takımları için en uygun uygulamalar, bu takımların sağlık ve güvenliğini azami ölçüde korumak üzere paylaşılacak.”

AYNI KURAL EUROCUP İÇİN DE GEÇERLİ

Mevcut kuralları esnetmek için görüşecek EuroLeague yönetimininde değişiklik kabul edilirse; şu ana kadar sonucu 20-0 kabul edilmiş ve oynanamayan tüm maçlar da dahil ileri bir tarihe ertelenebilecek. Aynı kurallar EuroCup'ta da geçerli olacak. Geçen haftada EuroCup'ta BursaBŞB.'nin Cedevita'yla oynanacağı maç iptal edilmiş ve temsilcimiz hükmen galip sayılmıştı.

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