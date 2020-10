Bu ismi hatırlayın: Moise Kean! Hırsızlıkla başlayan futbol kariyeri…

HABER DETAY – ÜMİT GENÇ | UEFA Uluslar Ligi’inde İtalya’nın Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçın 55’inci dakikasında değişiklik tabelasında numarası yazan Federico Chiesa kenara gelirken, sahaya takımın en küçüğü, hayallerinin henüz başında olan 20 yaşında bir adam giriyordu: Moise Kean…

PSG’nin bu yaz transfer döneminde Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı, İtalya Milli Takımı’nın an itibariyle gözbebeği olan Moise Kean aslında yeteneği kadar haylazlıklarıyla da nam salmış enteresan bir futbolcu profili.

27 Mayıs 2017’de Juventus formasıyla Bologna’ya 90+4’te attığı golle maçı alan ve Serie A’da gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçtiğinde hikayesinden kimsenin haberi yoktu.

‘OĞLUMU İSTİYORSANIZ BANA TRAKTÖR VERİN’

Bir anda İtalya’nın en çok konuşulan ismi haline gelen Kean ile 1 ay sonra yeni sözleşme imzalamak isteyen Juventus’tan babası Biorou Jean Kean traktör istiyordu! Evet traktör… Çünkü Fildişili asıllı ailesinin çiftliğinde yeni bir traktöre ihtiyaç vardı. Ve baba Kean açık açık “Oğlumu istiyorsanız bana traktör verin!” diyordu.

Neyse ki bu isteği yerine getirmek Moise Kean yeteneğinde bir futbolcu için oldukça basitti Juventus için. İmzalar atılırken artık herkes onun nasıl bir çocukluktan geldiğini konuşuyordu. Juventus ise bir traktöre karşılık 27.5 milyon Euro kazanacaktı…

‘PAPAZIN DOLABINDAN ÇALINAN TOP…’

Kendisi 2 sezon sonra Premier Lig’de Everton’a 27.5 milyon Euro’ya imza attığında hikayesini kaleme aldı. Futbolu ‘çalarak’ kazandığını anlatan Kean’in sözleri şöyle başlıyordu; ‘Bu ismi hatırlayın…’

‘Torino’ya çok yakın olan Asti’de büyüdüm. Futbol oynamak istiyordum ve bu yüzden bir rahibin topunu çaldım. Bizim mahallede top oynamak istiyorsan, evimizin yakınında bulunan ibadethanede papaz ofisinden futbol topu almak zorundaydın. Rahibimiz iyi bir adamdı ve topları bir dolabın gözünde saklardı. Ama hiçbir zaman dolabı kilitlemezdi. Elimdeki topu her kaybettiğimde (kaybediyordum çünkü çitlerin arkasına kaçıyordu) papaz ofisine gidiyordum ve onun üst kata çıkmasını bekleyerek dolaptan bir top daha alıyordum”

”Kilisenin arkasındaki asfaltta top oynuyorduk: 6’ya 6. Her oyuncu maça katılmak için 10 Euro ödemek zorundaydı. Bu parayı bulmak için bütün hafta dileniyordum, ödünç alıyordum, çalıyordum ve biriktiriyordum. Kazanan takım tüm parayı alıyordu. Asti’de herkes orada top oynamaya gelirdi. Parası olan çocuklar, olmayanlar, turistler, yerel halk… Herkes. Her hafta bir savaş vardı. Sana bir müdahale yapıldığında canın yansa bile yanmamış gibi yapmalıydın çünkü kimse sana yardım etmezdi. Futbolu böyle öğrendim. Maceram böyle başladı.”

CHIELLINI’YE BACAK ARASI ATMAK…

”Böyle futbol oynadığın zaman, aç gibi oynamayı öğreniyorsun. Futbolun da hayat gibi iniş çıkışları olduğunu öğreniyorsun. Bazen son dakikada gol atıyorsun ve herkes için 60 Euro kazanıyorsun, bazen kaybediyorsun. Rakibine bacak arası yapmak da gol atmak kadar özeldi. İşin ucunda para varken rakibine bacak arası atarak büyüdüysen, idmanda Giorgio Chiellini’ye bunu yapmak artık korkutucu gelmiyor. Yani, aslında bu tam doğru değil, çok korkutucu. Ayak bileğimde Chiellini’ye en son bacak arası yapmaya çalıştığım idmandan bir yara izi var. O çok kötü bir adam.”

Juventus’ta ilk idmana gittiğimde Paulo Dybala’yı görünce kendi kendime şunu söylemiştim; “Bu adam bizim mahallede herkesi yerle bir ederdi. Her zaman oradaki çocukları düşünüyorum, çünkü her şey orada başladı. Evet, zamanında bir rahipten top çalarak futbol oynayacak kadar çaresizdim. Tanrı’ya şükürler olsun ki, her gün bunu yaptım.”

İTALYA’YI KARIŞTIRAN IRKÇILIK HADİSESİ

Kariyerine futbol topu ve para çalarak başlayan Moise Kean her ne kadar şansına tutunmayı başarmış olsa da hala uslu bir çocuk değil. Kariyerinde PSG’den önce forma giydiği iki takımda da gündem olacak hareketlere imza attı.

Bu hadiselerden ilki Nisan 2019’da İtalya’yı karıştıran Cagliari maçında meydana geldi. 85’te attığı gol sonrası İtalya’nın en çılgın taraftar gruplarından biri olan Ultras Cagliari’nin bulunduğu tribüne giderek kollarını açan Kean ırkçı tezahüratların kurbanı oldu.

Moise Kean ise maç sonunda Instagram hesabından o anın fotoğrafını paylaşarak kendisini şu sözlerle savunuyordu, “Irkçılığa karşı en iyi tepki”

60 YIL SONRA ÇIKAN EN GENÇ GOLCÜ

Oysa Kean için henüz 1 ay önce her şey bir rüya gibiydi. EURO 2020 elemelerinde Finlandiya ile oynanacak maç öncesi ilk kez İtalya A Milli Takımı’na davet edilen ‘haylaz adam’ ilk 11’de çıktığı maçta attığı golle ülkenin en çok konuşulan adamı olmuştu. İtalya Milli Takımı’nın 60 yıl sonra sahaya çıkardığı en genç golcü olan Kane 1958’de 18 yaşında sahaya çıkan Bruno Nicole’den sonra rekora ortak oluyordu. Finlandiya’yı 2-0’la geçen Çizme’de manşetler o sabah Kane için atılmıştı: “Yes we Kean!” (Evet, başarabiliriz).

EVERTON’DA KADRO DIŞI! ‘OĞLUMU YAKTILAR’

Everton’a transferi sonrası Premier Lig’de neler yapabileceği çok merak edilen Kean orada da pek rahat durmadı. Hem performansıyla hem de davranışlarıyla bir sorun haline gelen genç yıldız takım toplantılarına geç kalması ve disiplinsizlikleri sebebiyle kadro dışı bırakıldı. Babası Jean Kean bu karar sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak suçu annesi ve menajerine attı.

Oğlunun Everton’a transferinde büyük bir hata olduğunu söyleyen Jean Kean şu çıkışı yapmıştı; “Oğlumun İngiltere’ye transfer hataydı. Çünkü, henüz çok gençti. Everton’da kendini hiç iyi hissetmiyor. Umarım, en kısa süre içerisinde tekrar İtalya’ya geri döner. Onu Roma formasıyla görmek isterim ancak en önemlisi İtalya’ya geri dönmesi”

Oğlunun İngiltere’ye transferinde menajeri Mino Raiola’nın etkisi olduğunu söyleyen Jean Kean, sözlerini şöyle noktalıyordu:

“Onunla hiçbir ilişkim yok, onunla hiç buluşmadım. Hatta, onu asla görmek istemiyorum. Oğlumu temsil etmek için çeşitli oyunlar oynadı. Henüz 14 yaşındayken menajerliğini aldı. Eski karımla birlikte oğlumun İngiltere’ye transferini organize ettiler. Oğlum Everton’da kariyerini geliştiremez. Oğlumu yaktılar. Bir oyuncunun yurt dışına transfer olması için önce ülkesinde birkaç yıl geçirip tecrübe edinmesi gerekiyordu”

PANDEMİDE ÇILGIN EV PARTİSİ

Premier Lig’de haftada 50 bin pound kazanan 20 yaşındaki Kean pandemi döneminde fişi çeken bir başka skandala imza attı. Kean corona virüsü sebebiyle sıkı yasakların olduğu İngiltere’deki evinde çılgın bir parti veriyordu. Çok sayıda modelin davet edildiği partide çekilen videoda sosyal mesafenin söz konusu olmadığı erotik dansların yapıldığı görülünce kamuoyunda büyük tepkiler meydana geldi.

EVERTON YERİN DİBİNE SOKTU: ‘DEHŞET İÇİNDEYİZ!’

Everton olay üzerine yaptığı açıklamada Kean’i adeta yerin dibine sokuyordu, “Bir A takım oyuncumuzun corona virüs kurallarını görmezden geldiği olayla ilgili dehşet içindeyiz. Kulübümüz oyuncuya yaşadığımız hayal kırıklığını güçlü bir şekilde aktarmış ve bu davranışların kabul edilemez olduğunun altını çizmiştir. Sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı ve çalışmaları en büyük saygıyı hak etmektedir. Saygı göstermenin en iyi yolu da onları korumak için elimizden geleni yapmaktır”

37 maçlık Everton kariyerinde sadece 4 gol atabilen Kean artık Premier Lig için bir hayal kırıklığından fazlası değildi. Juventus’un 17 yaş kategorisinde 36 maçta 29 golle fırtına estiren Kean’in çocukluktan kalma haylazlıkları başına dert oluyordu. Belki de şöhret ona iyi gelmemişti. Herkesin İtalya’ya dönmesinin daha iyi olacağını konuştuğu Kean için büyük bir sürpriz oldu.

KEAN ÇALDIĞI TOPA SAHİP ÇIKABİLECEK Mİ?

Potansiyeli dünya tarafından kabul görmüş Kean için kısa süreli bir Paris macerası doğdu. Ama herkesin hala merak ettiği bir konu var: PSG sezon sonuna kadar kiraladığı genç golcü için İtalya ve İngiltere’den sonra yeni bir çıkış kapısı olacak mı? Kean küçükken papaz dolabından çaldığı o topa sahip çıkabilecek mi? Ya da İtalya Milli Takımı ile çıktığı ilk maçtan sonra atılan manşetlerin hakkını verip ‘Evet yapabilecek mi?’

