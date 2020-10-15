Arjantin, Bolivya’yı 15 yıl sonra yendi, ortalık karıştı! Messi’den sinkaflı sözler: ‘A… a… keltoş!’

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Bolivya’yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Arjantin, 15 yıllık hasretine de son vermiş oldu. Yüksek rakım nedeniyle dünyanın en zorlu deplasmanlarından biri olarak bilinen Bolivya deplasmanında yıllardır kazanamayan ve hatta 2009’de rakibine 6-1 mağlup olan Arjantin 2-1 kazanırken maçın ardından yaşananlar gündeme oturdu.

Maçın 24. dakikasında Bolivya, Marcelo Martins Moreno ile öne geçerken ‘Yine mi…’ düşüncesine kapılan Arjantinliler, 45’te Lautaro Martinez ve 79’da Joaquin Correa’nın golüyle sahadan galip ayrıldı. Maçtan sonra ise olanlar oldu. Güney Amerika basını, maç sonu görüntülerini ortaya çıkarırken Lionel Messi’nin Bolivya teknik ekibinden Lucas Navas’a küfür ettiği anlar sosyal medyayı da salladı.

15 yıl sonra gelen Bolivya galibiyeti sonrasında Lionel Messi, Bolivya teknik heyetinden Lucas Navas'a tepki gösterdi; “Maç boyunca bağırıyorsun. A…. A…. K….. ne var, keltoş?” pic.twitter.com/15MKUvglJg — Latin Tribün (@LatinTribun) October 14, 2020

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Bolivya’nın tek golünü kaydeden Marcelo Moreno’nun Arjantinli futbolculara alaycı yaklaşımı tansiyonu yükseltti. Navas ve kenardaki teknik ekibin de maç boyunca sözleriyle Arjantinli futbolcuları tahrik ettikleri öne sürüldü.

İLGİLİ HABER Luis Suarez`e göre Barcelona`dan gönderilme sebebi Messi ile olan arkadaşlığı

Messi çıldırdı: Sinkaflı sözler!

Moreno’nun maç sonunda Bolivya’nın Arjantin’i 6-1 yendiği maç hatırlatarak dalga geçmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Sahada arbede çıkarken Messi’nin, Navas’a “Maç boyunca konuşup durdun, a….. a.. ne var keltoş! Ne diye bana bulaşıp duruyorsun” dediği anlar ortaya çıktı.

İLGİLİ HABER Messi ile Koeman arasındaki konuşmanın detayları ortaya çıktı

Kaptan Messi’yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Bilindiği üzere Arjantin Milli Takımı ile sergilediği performanslar her zaman tartışma konusu olan Messi üzerinde milli forma varken ekstra baskı hissediyor. Arjantin’in özellikle Güney Amerika’daki rakipleri, zaman zaman bu baskıyı avantajlarına çevirmek için yıldız oyuncunun üzerine oynayabiliyor.