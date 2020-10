2 yıl önce İngiltere’nin gururuydu, şimdi 87,5 milyon Euro’luk fiyasko!

HABER DETAY – Alican ÖZCAN | Bütün insani değerlerin ayaklar altına alındığı dünyamızda, futbolcuların da sadece insan olduklarını unutmak çok kolay. Özel yaşantılarında veya saha içindeki bir hataları günlerce, haftalarca hatta kimi zaman yıllarca unutulmayacak skandallara dönüşebiliyor. Ağustos 2019’da dünyanın en pahalı stoperi unvanına erişen Harry Maguire da, şimdilerde bu ağır sorumluluğun altında eziliyor.

2017’de transfer olduğu Leicester City’deki ilk sezonunda sergilediği performans, EURO 2016’da taraftar olarak evindeki televizyondan izlediği İngiltere Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası’ndaki temel taşlarından biri haline getirdi. 2016 yılında henüz 23 yaşındayken Premier Lig’e yeni yükselen Hull City’nin yıldızı olan Maguire, Leicester City ve 2018 Dünya Kupası’ndaki kafa golleriyle Ağustos 2019’a gelindiğinde İngiltere’nin “yükselen değeri” ve Manchester United’ın 87,5 milyon Euro’ya transfer ettiği dünyanın en pahalı savunma oyuncusu oldu.

Ancak aradan geçen 1 yılda Harry Maguire’ın hikayesi tersine döndü. Futbol tarihinde bir anda parlayıp, aynı hızda yok olan yıldızlar arasına girmeye aday haline gelen Maguire bu durumu toparlayabilir mi bilinmez, ancak dünyanın en pahalı savunma oyuncusunun hayatı çıkmaza girmiş durumda.

Özellikle yaz aylarında Yunanistan’ın Mykonos adasında karıştığı olayların ardından, Manchester United’la da sezona feci bir başlangıç yapan 27 yaşındaki stoper, İngiltere’nin Uluslar Ligi’nde geçtiğimiz akşam Danimarka ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçta yaşadıklarıyla dünya futbolunun gündemine oturdu.

“Birinin sahaya çıktığında nasıl hissettiğini bilmiyorsunuz, insanlar onu sosyal medyada parçalara ayırıyor, ama bir insanın neler hissettiğini hiç bilmiyorsunuz. O geri dönecek ve bu durumu atlatacak.” -Jamie Redknapp’tan Harry Maguire yorumu

