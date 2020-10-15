2 yıl önce İngiltere’nin gururuydu, şimdi 87,5 milyon Euro’luk fiyasko!

HABER DETAY – Alican ÖZCAN | Bütün insani değerlerin ayaklar altına alındığı dünyamızda, futbolcuların da sadece insan olduklarını unutmak çok kolay. Özel yaşantılarında veya saha içindeki bir hataları günlerce, haftalarca hatta kimi zaman yıllarca unutulmayacak skandallara dönüşebiliyor. Ağustos 2019’da dünyanın en pahalı stoperi unvanına erişen Harry Maguire da, şimdilerde bu ağır sorumluluğun altında eziliyor.

2017’de transfer olduğu Leicester City’deki ilk sezonunda sergilediği performans, EURO 2016’da taraftar olarak evindeki televizyondan izlediği İngiltere Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası’ndaki temel taşlarından biri haline getirdi. 2016 yılında henüz 23 yaşındayken Premier Lig’e yeni yükselen Hull City’nin yıldızı olan Maguire, Leicester City ve 2018 Dünya Kupası’ndaki kafa golleriyle Ağustos 2019’a gelindiğinde İngiltere’nin “yükselen değeri” ve Manchester United’ın 87,5 milyon Euro’ya transfer ettiği dünyanın en pahalı savunma oyuncusu oldu.

Ancak aradan geçen 1 yılda Harry Maguire’ın hikayesi tersine döndü. Futbol tarihinde bir anda parlayıp, aynı hızda yok olan yıldızlar arasına girmeye aday haline gelen Maguire bu durumu toparlayabilir mi bilinmez, ancak dünyanın en pahalı savunma oyuncusunun hayatı çıkmaza girmiş durumda.

Özellikle yaz aylarında Yunanistan’ın Mykonos adasında karıştığı olayların ardından, Manchester United’la da sezona feci bir başlangıç yapan 27 yaşındaki stoper, İngiltere’nin Uluslar Ligi’nde geçtiğimiz akşam Danimarka ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği maçta yaşadıklarıyla dünya futbolunun gündemine oturdu.

“Birinin sahaya çıktığında nasıl hissettiğini bilmiyorsunuz, insanlar onu sosyal medyada parçalara ayırıyor, ama bir insanın neler hissettiğini hiç bilmiyorsunuz. O geri dönecek ve bu durumu atlatacak.” -Jamie Redknapp’tan Harry Maguire yorumu

“You don’t know how somebody feels when they go on the field, people ripping him apart on social media, but you don’t know how somebody feels, he will come back and get through this” Jamie Redknapp in full defence of Harry Maguire @AlexScott pic.twitter.com/DkYksgBKBI — Football Daily (@footballdaily) October 14, 2020

BASKININ ALTINDA EZİLMEK

Yetişkin sayılabilecek yaşa gelene kadar hep futbolcu olduğunu hayal ederek düşler kuran bizler, gerçekte bu işin mental açıdan ne kadar zor olduğunu bilemeyecek kadar durumdan uzağız. Her ne kadar içimizdeki derin kıskançlıkla futbolcuları hesaplarına yatan milyonlarca dolar-euro üzerinden değerlendirsek de, kimileri bu yüklü miktardaki banka hesaplarının sorumluluğunu taşıyamıyor.

Geçtiğimiz yaz bonservisi için Leicester City’ye ödenen 87,5 milyon Euro ile dünyanın en pahalı savunmacısı olan Maguire, Manchester United’daki ilk sezonunu ‘yeterli’ denebilecek bir seviyede tamamladı. Yeni sezon öncesi Yunanistan’a gittiği tatilde yaşadıkları ise, belki de onun için dönüm noktası oldu. Kısaca özetlemek gerekirse; kız kardeşi ve arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından birileri tarafından yaka paça dışarı çıkartıldı.

Şantaj ve işkence ile kendisinden para kopartılmak istendiğini iddia etti. Bunu yapanların polis olduğunu bilmediğini söylerken, Yunan makamları da yıldız futbolcuyu rüşvet teklif etmek, görevli memura mukavemet ve saldırıdan 21 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu olayda hangi tarafın iddialarının gerçek olduğu bilinmiyor. Maguire cephesi karara itiraz edip yeniden yargılamanın yolunu açsa da, sonuç ne olursa olsun İngiliz futbolcu bu yaşananların acısını o günden beri çekiyor.

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NEREDE O ESKI MAGUIRE…

2018’deki Dünya Kupası serüveninde “halkın adamı” figürüne dönüşen Maguire, Yunanistan’da yaşadıklarından sonra Manchester United ile sezona felaket bir başlangıç yaptı. Normalde saha içinde coşkulu ve kavgacı bir karaktere sahip olan İngiliz stoperin tedirgin hali her hareketinden belli oluyor.

87,5 milyon Euro’ya transfer olduğu ilk günde de bu paranın çok fazla olduğu yorumları yapılmıştı ancak o dönemki sağlam duruşu ve saha içindeki başarılı performansı bu eleştirileri çöpe atıyordu. Kısa sürede İngiltere Milli Takımı’nın en güvenilir üyelerinden biri haline gelen futbolcu, şimdilerde kadroya bile alınmaması gereken kişi konumunda.

United’ın ligde oynadığı 3 maçta 11 gol yemesi ve özellikle Tottenham’dan 6 gol yedikleri maçtaki korkunç performansı (Brighton maçında 10 gol yememeleri şanstı), Yunanistan’da yaşadıklarının onun üzerinde yarattığı etkinin en kritik göstergesiydi.

Mykonos’ta yaşananların ardından kısa süreliğine de olsa Milli Takım kadrosundan çıkartılan Maguire, başka seçenekleri olmasına rağmen Teknik Direktör Gareth Southgate tarafından yeniden milli formayı giymesi için çağırıldı. Ancak Danimarka maçında yaşananlar artık kızağa çekilmesi gerektiğinin kırmızı alarmı gibiydi.

2018 Dünya Kupası’nda kahraman figürüne dönüşen Maguire, Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın bile diline düşecek kadar kötü durumda.

“220 milyon Pakistanlı, liderlerinin ben olduğum için şükretmeli. Kaptanı Harry Maguire olan yaklaşık 660 milyon Manchester United taraftarının halini düşünün. Kapalı kapılar ardında saçma sapan kararlar veriyorlar ve ben de bunlarla uğraşıyorum. Yine de, Solskjaer ve Maguire benden önce kovulacaklar” -Pakistan Başbakanı Imran Khan

FELAKET ‘GELİYORUM’ DEDİ

Aslında Danimarka maçında yaşanacaklar henüz 5. dakikada belli oldu. Danimarkalı kanat oyuncusu Yussuf Poulsen, Maguire’ın geciken hamlesi sonrası acı çığlıkları atarak yerde kalınca hakem İngiliz futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı.

Kafa olarak saha içinde olmadığı ve motivasyonunu tamamen kaybettiği suratındaki mutsuzluk ifadesinden belli olan Maguire, neredeyse Poulsen’in ayağını kırıyordu ancak bu hareket bile onun kendisini toparlamasını sağlamadı. Dakikalar 31’i gösterdiğinde Kasper Dolberg’e yaptığı sert faul, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasına neden oldu.

“Bu pozisyon Maguire’ın son 1,5 aylık durumunu özetliyor. Onun için korkunç bir dönem. İlk pozisyonda atılmadığı için şanslı olduğunu düşündüm. Darmadağın bir oyun oynuyor.” -Gary Neville

Üç gün önce Belçika’yı 2-1 yenerek Uluslar Ligi grubunda zirveye çıkan İngiltere Milli Takımı, maçın hemn başında 10 kişi kaldıkları Danimarka karşısında sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılarak Eylül 2018’den bu yana ilk kez kendi topraklarında yenilgi yaşadı.

GEREKEN İNZİVA, GERÇEKLER NEYMAR-MBAPPE

1 yılda yaşadıkları, sosyal medyada her gün başka bir konuda dalga malzemesi haline gelen Maguire için artık inziva vakti. Yunanistan’daki dava sürecinin açtığı derin yaralar, Maguire’ın saha içindeki futbolunda ve taraftarların gözünde her geçen gün kapanması zor yeni yaralar açılmasına neden oluyor.

Yaşadıkları nedeniyle İngiltere’de halen anlayışla karşılanan Maguire’ın belki de yedek kulübesinde biraz dinlenmeye ve kendisini toparlamaya ihtiyacı var ama yakın zamanda bu şansı bulması da oldukça zor. United’da aldığı yüksek maaş ve kaptanlık pazubandının kolunda olması, 27 yaşındaki stoperin saha içinde kalmasını gerektiriyor.

Ancak 5 gün sonra Neymar ve Mbappe’li Paris Saint Germain’e karşı Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları maçı düşününce, Maguire’ın bu performans ve zihinsel yorgunlukla ‘sahada olmalı mı, olmamalı mı?’ sorusu kafaları kurcalıyor.