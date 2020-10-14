Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda?

İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu’ndan Georgi Kabakov yönetecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Gruptaki diğer maçta ise Rusya ile Macaristan karşı karşıya gelecek.

SAVUNMADA SIKINTI

Rusya maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın yanı sıra Çağlar Söyüncü de maçta forma giyemeyecek. Kaan Ayhan da geçtiğimiz günlerde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılmıştı. Şenol Güneş, Sırbistan maçında Merih Demiral'ın yanında kime görev vereceği maç saatinde belli olacak.

Türkiye’nin de bulunduğu UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu'nda üçüncü maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle;

1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- TÜRKİYE 2 puan

4- Sırbistan 1 puan