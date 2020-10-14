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Sözcü

Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

14:04 -
Haberler Futbol
Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor – Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek'i atadı.

İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:

17 Ekim Cumartesi

13.30 Ç.Rizespor – MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kayserispor – DG Sivasspor: Halil Umut Meler

16.00 İH.Konyaspor – Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor – M.Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 Ekim Pazar

13.30 A.Hatayspor – BB. Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 FT.Antalyaspor – Gazantep FK: Koray Gençerler

16.00 Fatih Karagümrük – Kasımpaşa: Erkan Özdamar

19.00 Göztepe – Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazartesi

20.00 Galatasaray – A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Gençlerbirliği – Y.Denizlispor: Mert Güzenge

süper lig