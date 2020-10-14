Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor – Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek'i atadı.
İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:
17 Ekim Cumartesi
13.30 Ç.Rizespor – MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kayserispor – DG Sivasspor: Halil Umut Meler
16.00 İH.Konyaspor – Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor – M.Başakşehir: Bahattin Şimşek
18 Ekim Pazar
13.30 A.Hatayspor – BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 FT.Antalyaspor – Gazantep FK: Koray Gençerler
16.00 Fatih Karagümrük – Kasımpaşa: Erkan Özdamar
19.00 Göztepe – Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
19 Ekim Pazartesi
20.00 Galatasaray – A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Gençlerbirliği – Y.Denizlispor: Mert Güzenge