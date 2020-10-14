NBA final serisi dibe vurdu

Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasındaki final serisinin izlenme oranları, NBA tarihine geçti! Son yılların en kötü izlenme oranını yorumlayan uzmanlar bunu bazı oyuncuların boykotuna ve sosyal adalet hareketinin uyandırdığı antipatiye bağladı.
Uzmanlara göre diğer faktörler de şöyle:
- Final serisinin yayını, TNT'den ABC'ye geçti. Seyirciler, Shaq ve Barkley gibi yorumcuları aradı.
- Klasik sezon haziranda biterken bu yıl ekime uzadı. Basketbol, rating'leri her zaman daha yüksek olan NFL (Amerikan Futbolu Ligi) ve MLB (Beyzbol Ligi) ile mücadele edemedi.
- ABD'deki başkanlık seçimi ve Trump'ın Covid-19'a yakalanması, ilgiyi minimuma indirdi.