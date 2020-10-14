NBA final serisi dibe vurdu

Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasındaki final serisinin izlenme oranları, NBA tarihine geçti! Son yılların en kötü izlenme oranını yorumlayan uzmanlar bunu bazı oyuncuların boykotuna ve sosyal adalet hareketinin uyandırdığı antipatiye bağladı.

Uzmanlara göre diğer faktörler de şöyle: