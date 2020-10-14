İngiltere’de futbolseverler isyanda: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu…

İngiltere’nin ünlü gazetecisi Piers Morgan ve efsane futbolcu Gary Lineker, yüzlerce kişinin Londra’daki bir tiyatroya katılmasına izin verildikten sonra, futbol maçlarının hala seyircisiz olması nedeniyle hükümeti ikiyüzlülükle suçladı.

Londra Paladyumu, Pazar günü “Yeni Bir Dünya İçin Şarkılar” adlı iki müzikale ev sahipliği yaparken, aynı mekan Pazartesi akşamı ise Arsenal eski Teknik Direktörü Arsene Wenger’in kariyeri hakkında konuştuğu bir etkinliğe kapılarını açtı.

Ancak futbol taraftarlarının, Fransız teknik adamın geçmiş hikayelerini dinlemesine izin verilmesine rağmen, İngiliz hükümeti bu ay taraftarların tribünlere geri dönüş planını iptal etmişti. Düzenlenen etkinliklerde Paladyum’un tıka basa dolu olması ise büyük bir öfkeye yol açtı.

Kapalı alanda yüzlerce insanın dipdibe olmasına izin verildiği yerde, açık hava maçlarının güvensiz kabul edilmesi taraftarların sorguladığı başlıca konu oldu.

Arsenal taraftarı gazeteci Piers Morgan da eleştirilere öncülük ederken, Wenger için toplanan kalabalığın resmini tweet’leyerek “Arsene Wenger ile bir etkinlik için dün gece Londra Paladyumu nasıl bu şekilde hınca hınç doldurulabilir ve futbol taraftarlarının sosyal mesafeli de olsa maç izlemelerine izin verilmez? Kafam karıştı” ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcu Gary Lineker de Morgan’a destek vererek “Hiçbir anlam ifade etmiyor” yorumunu yaptı ve futbol seyircilerine getirilen yasağın anlamını yitirdiğini belirterek şu sözleri sarfetti:

“Nispeten kalabalık ve kapalı bir alanda futbol sohbeti dinleyebilirsiniz, ancak açık havada sınırlı bir kalabalığın olduğu futbol maçını izleyemezsiniz.”

Makes no sense whatsoever. You can listen to football chat in a relatively crowded indoor arena, but you can't watch football with a limited crowd in an outdoor arena. https://t.co/IBqiUmJ5iu — Gary Lineker (@GaryLineker) October 13, 2020

Premier Lig ve diğer liglerdeki maçlar, Başbakan Boris Johnson’ın 1 Ekim’den itibaren sınırlı sayıda taraftarla oynanması kararını iptal etmesinden sonra, Nisan 2021’e kadar kapalı kapılar ardından oynanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Johnson, yeni kısıtlamaların altı aya kadar sürebileceği ve potansiyel olarak sezonunun geri kalanını riske atabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yaşananların ardından Kültür Sekreteri Oliver Dowden yaptığı açıklama ile Londra Paladyumu’ndaki gösterilerin ardından canlı etkinlikleri çevreleyen kurallarda ‘tutarsızlık’ olduğunu itiraf etse de hükümeti şu sözlerle savundu:

“Normalleşme adımlarıyla ilgili olarak spora öncelik verdik. O zamanlara sporu ön sıraya koyduğumuz için sanat camiasında saldırıya uğradım. 1 Ekim’den itibaren maçların kısmen seyircili olarak oynatabileceği duruma gelmiştik. Umutsuz da olsam istediğim şey buydu. Ancak, hastalığın bu aşamasında, hızla artan enfeksiyonlarla birlikte kısıtlamalara gitmemiz gerektiğine dair bilim camiasından çok net kanıtlar var. Bize nefret duyulacak şeyler yapıyoruz ama bunu yapmamızın nedeni kamu güvenliğini sağlamak.”

TÜRKİYE’DE LOCALAR DEVREDE

Almanya, Fransa ve İspanya başta olmak üzere birçok ülke tribünlere sınırlı sayıda seyirci alarak maçların oynatılmasına karar vermişti. Türkiye’de ise, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınladığı son genelge ile localara yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınmasına izin verildi.

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