İngiltere’de futbolseverler isyanda: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu…

İngiltere’nin ünlü gazetecisi Piers Morgan ve efsane futbolcu Gary Lineker, yüzlerce kişinin Londra’daki bir tiyatroya katılmasına izin verildikten sonra, futbol maçlarının hala seyircisiz olması nedeniyle hükümeti ikiyüzlülükle suçladı.

Londra Paladyumu, Pazar günü “Yeni Bir Dünya İçin Şarkılar” adlı iki müzikale ev sahipliği yaparken, aynı mekan Pazartesi akşamı ise Arsenal eski Teknik Direktörü Arsene Wenger’in kariyeri hakkında konuştuğu bir etkinliğe kapılarını açtı.

Ancak futbol taraftarlarının, Fransız teknik adamın geçmiş hikayelerini dinlemesine izin verilmesine rağmen, İngiliz hükümeti bu ay taraftarların tribünlere geri dönüş planını iptal etmişti. Düzenlenen etkinliklerde Paladyum’un tıka basa dolu olması ise büyük bir öfkeye yol açtı.

Kapalı alanda yüzlerce insanın dipdibe olmasına izin verildiği yerde, açık hava maçlarının güvensiz kabul edilmesi taraftarların sorguladığı başlıca konu oldu.

Arsenal taraftarı gazeteci Piers Morgan da eleştirilere öncülük ederken, Wenger için toplanan kalabalığın resmini tweet’leyerek “Arsene Wenger ile bir etkinlik için dün gece Londra Paladyumu nasıl bu şekilde hınca hınç doldurulabilir ve futbol taraftarlarının sosyal mesafeli de olsa maç izlemelerine izin verilmez? Kafam karıştı” ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcu Gary Lineker de Morgan’a destek vererek “Hiçbir anlam ifade etmiyor” yorumunu yaptı ve futbol seyircilerine getirilen yasağın anlamını yitirdiğini belirterek şu sözleri sarfetti:

“Nispeten kalabalık ve kapalı bir alanda futbol sohbeti dinleyebilirsiniz, ancak açık havada sınırlı bir kalabalığın olduğu futbol maçını izleyemezsiniz.”

Makes no sense whatsoever. You can listen to football chat in a relatively crowded indoor arena, but you can't watch football with a limited crowd in an outdoor arena. https://t.co/IBqiUmJ5iu

— Gary Lineker (@GaryLineker) October 13, 2020