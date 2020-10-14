Türkiye’de iş yapar

Leicester ondan çok umutluydu. 2012'de Fransa'nın Lyon takımında başlayan profesyonel futbol yaşamında oynadığı 119 maçta toplam 13 gol attı. Ghezzal, bir gol makinesi değil. Ancak etkili olduğu alanlarda Türkiye'de iş yapabilir. Serbest vuruşlarda tehlikeli. Top kapması iyi. Ceza sahası içine kanatlardan yaptığı sert ortalar var ve şut denemelerini seven bir oyuncu. Oyun içinde disiplinden koptuğu dakikalar kendisi için dezavantaj. Kafa toplarında etkisi yok. Ama o yeni bir sayfa açmak istiyor. Tam olarak hazırsa ilk 11'de takımıyla sahaya çıkar.

YÜZDESİ ÇOK İYİ

İsviçre ile bizim lig arasında doğal olarak büyük farklılıklar var. Sert futbol ve rakibin oyununu bozmak, bizim ligin olmazsa olmazı. Bu yüzden, birçok maç zevkli geçmiyor. Fenerbahçe, İsviçre'de yüzdesi çok iyi olan, 1.98'lik bir kule transfer etti. Bu oyuncu Frey gibi değil. Ceza sahası içinde çerçeveyi gördüğü anda affetmiyor. Savaşçı yapısı ile hiç azımsanmayacak sayıda kazandığı ikili mücadeleler var. Sadece golleriyle değil, asistlerde de Ademi yine ön planda. Sıkışan maçlarda Kemal Ademi mutlaka iş yapar. Ülkemize alışırsa, iyi bir santrfor aldı Fenerbahçe.

TAYLAN YERİNİ SEVDİ

Savunmanın önünde oynamak zordur. Hele bu yere fazla alışık değilseniz. Taylan, sezon başından beri yeni yerinde beni çok etkileyen bir performans sergiledi. Oyunculara değişik yönlerden bakabiliriz. Topla buluşmayı seven bir oyuncu. İsabetli pas oranı çok yüksek. İkili mücadelelerde galip geliyor. Oynadığı mevkiide top kapmak çok önemli. Taylan, bu grafikte de gayet başarılı. Moral motivasyonu hep böyle yüksek kalırsa bence sırada milli takım var.